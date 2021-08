Επικοινωνία Μισέλ-Ερντογάν για το Αφγανιστάν

Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικοινωνίας που είχε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ ανέφερε:

«Συζήτησα τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Μια κοινή πρόκληση τόσο για την Τουρκία όσο και για την ΕΕ.

Πλήρης κατανόηση σχετικά με την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφαλής έξοδος των υπηκόων, του τοπικού προσωπικού και των οικογενειών και να διασφαλιστεί η υποστήριξη για τους ευάλωτους Αφγανούς και τις κοινότητες υποδοχής στην περιοχή».

