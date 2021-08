Μόνο περηφάνια για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο έλληνας τενίστας ήταν συγκλονιστικός απέναντι στο χρυσό ολυμπιονίκη, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, έφθασε μια ανάσα από την πρόκρισή του στον τελικό του Cincinnati Open, αλλά λύγισε στο τάι μπρέικ από τον Γερμανό.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό ματς 2 ωρών και 42 λεπτών, ο Ζβέρεφ νίκησε με 2-1 (6-4, 3-6, 7-6(4) τον Στέφανο και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Cincinnati Open.

An instant CLASSIC! The moment @AlexZverev defeated Tsitsipas in an INCREDIBLE #CincyTennis semi-final 🙌 pic.twitter.com/q68HRxJ4oB — Tennis TV (@TennisTV) August 22, 2021

Εκεί θα συναντήσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ, No 7 στην παγκόσμια κατάταξη, ο οποίος επικράτησε με 2-1 σετ του Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ζβέρεφ πήρε το προβάδισμα στο πρώτο σετ (4-2), ο Τσιτσιπάς έμεινε ζωντανός μειώνοντας σε 5-4, αλλά ο Γερμανός κατάφερε να κάνει το 1-0 στα σετ (6-4). Στο δεύτερο σετ, παρότι ο Ζβέρεφ ξεκίνησε δυναμικά (2-0), ο Στέφανος με τρομερή εμφάνιση έκανε το 1-1 στα σετ (3-6), στέλνοντας το ματς στο τρίτο σετ. Εκεί ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε ακόμη και με 1-4, αλλά ο Ζβέρεφ έφθασε στο 5-5. Ο Γερμανός προηγήθηκε με 6-5, αλλά ο Στέφανος με το 6-6 έστειλε το ματς στα τάι μπρέικ, όπου ο Ζβέρεφ πήρε τη νίκη-πρόκριση με 7-4.

Ο Στέφανος κράτησε το σερβίς του και πήρε το πρώτο γκέιμ, όμως ο Γερμανός με δύο σερί άσους έκανε το 1-1. Με άσο ξεκίνησε ο Τσιτσιπάς το τρίτο γκέιμ και με άσο το έκλεισε (1-2), ωστόσο πάλι ο Ζβέρεφ απάντησε κάνοντας το 2-2.

Στο τέταρτο γκέιμ ο Γερμανός ήταν πιο επιθετικός, εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Τσιτσιπά και έκανε το μπρέικ (3-2) και στη συνέχεια έκανε εύκολα και το 4-2.

Ο Στέφανος αντέδρασε και μείωσε σε 4-3, ο Ζβέρεφ με εύκολο σέρβις γκέιμ έφθασε στο 5-3, αλλά ο Τσιτσιπάς κράτησε το δικό του σερβίς και έμεινε ζωντανός στο 5-4.

Ο Γερμανός, όμως, σέρβιρε εκπληκτικά και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-4.

Ο Ζβέρεφ ξεκίνησε πολύ δυναμικά στο δεύτερο σετ, κάνοντας αμέσως το μπρέικ (1-0), ενώ στο δεύτερο γκέιμ κράτησε το σερβίς του και σβήνοντας τρία μπρέικ πόιντ του Στέφανου, έφθασε στο 2-0.

Ο έλληνας τενίστας μείωσε σε 2-1 και έκανε το μπρέικ, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Δεν έμεινε εκεί, όμως, καθώς εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια και τα… δώρα του Γερμανού, και με δύο σερί μπρέικ έφθασε στο 2-4, για να φθάσει στη συνέχεια στο 2-5.

Ο Ζβέρεφ μείωσε σε 3-5, όμως τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τον Στέφανο, ο οποίος κατάφερε να κάνει το 1-1 στα σετ (3-6), πηγαίνοντας το ματς στο τρίτο σετ.

Μάλιστα, αυτή ήταν η δεύτερη φορά στα τελευταία 10 παιχνίδια του Ζβέρεφ που κάποιος αντίπαλος κατάφερε να του πάρει σετ.

Πριν από τον Στέφανο το είχε καταφέρει μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Ο Στέφανος είχε ευκαιρία για το μπρέικ στην αρχή του τρίτου σετ, αλλά ο Ζβέρεφ έκανε το 1-0.

Ο έλληνας τενίστας με εξαιρετικό σέρβις γκέιμ ισοφάρισε και στη συνέχεια έκανε το μπρέικ, παίρνοντας το προβάδισμα (1-2). Ο Στέφανος ήταν σε τρομερή φόρμα, κράτησε το σέρβις του (1-3) και έκανε ακόμη ένα μπρέικ (1-4).

Ωστόσο, ο Ζβέρεφ ανέβασε την απόδοσή του και με τρομερή εμφάνιση έφθασε το ματς στο 5-5 και μετά έκανε την ανατροπή (6-5).

Ο Στέφανος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και κατάφερε να στείλει το ματς στο καθοριστικό τάι μπρέικ.

Εκεί ο Γερμανός φάνηκε πιο σίγουρος και αποφασιστικός στα χτυπήματά του και ολοκλήρωσε την ανατροπή, φθάνοντας στη νίκη με 2-1 σετ.

«Unbelievable when we play» After the drama, a moment of respect at the end of the match 🤝@AlexZverev @steftsitsipas #CincyTennis pic.twitter.com/BjZV1ZkArX — Tennis TV (@TennisTV) August 22, 2021

What. A. Match. 🤯@AlexZverev gets past Tsitsipas 6-4 3-6 7-6 in a DRAMATIC encounter to reach the #CincyTennis final! pic.twitter.com/Gp19MI4eMR — Tennis TV (@TennisTV) August 22, 2021