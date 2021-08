Μπαρτσελόνα – Ο Ντεμίρ έγινε ο νεότερος ξένος μετά τον Μέσι

Στη χθεσινή αναμέτρηση ανάμεσα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Μπαρτσελόνα στο «Σαν Μαμές», ο Ρόναλντ Κούμαν πέρασε ως αλλαγή τον Γιουσούφ Ντεμίρ στο 62ο λεπτό, με τον νεαρό εξτρέμ να κάνει το ντεμπούτο του με τους Καταλανούς σε ηλικία 18 ετών και 80 ημερών.

Έτσι, ο αυστριακός άσος έγινε ο νεότερος μη Ισπανός που ντεμπουτάρει με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας μετά τον Λιονέλ Μέσι, που είχε πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τους Μπλαουγκράνα σε ηλικία 17 ετών και 114 ημερών το 2004.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μπαρτσελόνα απέκτησε τον Γιουσούφ Ντεμίρ πριν από μερικούς μήνες από τη Ραπίντ Βιέννης.

1 – At the age of 18 years and 80 days, Yusuf #Demir becomes the youngest non-Spanish player to make their La Liga debut for Barcelona since Lionel Messi in October 2004 (17 y 114 d). Change. #ATHLETICBARÇA pic.twitter.com/NpjSXCDCMu

— OptaFranz (@OptaFranz) August 21, 2021