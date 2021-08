Αφγανιστάν – Αυτό είναι το τελευταίο οχυρό που δεν έχει πέσει στα χέρια των Ταλιμπάν

Στην Κοιλάδα Παντσίρ διακρίνει κανείς ακόμα διάσπαρτα τα κουφάρια των σοβιετικών τανκ και τα οστά των πληρωμάτων τους, απομεινάρια που θυμίζουν ότι το σκληροτράχηλο αυτό κομμάτι του Αφγανιστάν δεν έπεσε ποτέ στα χέρια των Σοβιετικών.

Η έδρα των ανίκητων μουτζαχεντίν του Αχμάντ Σαχ Μασούντ, του θρυλικού πολέμαρχου και αρχηγού της Βόρειας Συμμαχίας, δεν έπεσε ποτέ στα χέρια των Ταλιμπάν και σήμερα αποτελεί το τελευταίο οχυρό που δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους. Η μοναδική από τις 34 επαρχίες της χώρας, γράφει ο βετεράνος ρεπόρτερ Αντονι Λόιντ στους Times του Λονδίνου.

Για την τελευταία γενιά που κατοικεί στα απόκρημνα και αφιλόξενα βράχια της Κοιλάδας, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.

An anti-Taliban coalition seems to be forming, including Vice President @AmrullahSaleh2 and Ahmad Massoud, son of Ahmad Shah Massoud – they are in Panjsher, about three hours drive from Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/EbuF1UXlNY

Οι υπερασπιστές του πρώην αφγανού αντιπροέδρου, Αμρουλάχ Σάλεχ, έδωσαν όρκο να πολεμήσουν για μία ακόμα φορά τους ισλαμιστές αντάρτες και κάλεσαν όποιον θέλει να ενώσει τις δυνάμεις του μαζί τους.

Ηταν πάντα εχθροί των Ταλιμπάν, καθώς δεν ανήκουν στη φυλή Παστούν, στην οποία ανήκουν οι ισλαμιστές. Ορκίστηκαν να μην τους αφήσουν ποτέ να πατήσουν το πόδι τους στα αφιλόξενα βουνά της περιοχής, από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2001, δύο ημέρες πριν από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, όταν καμικάζι βομβιστής της Αλ Κάιντα, σκότωσε τον ηγέτη τους, Αχμάντ Σαχ Μασούντ.

«Ελάτε για αντίσταση» παρότρυνε ο Σάλεχ τους Αφγανούς στο Twitter, δεσμευόμενος ότι «ποτέ, ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν θα υποκύψω στους τρομοκράτες Ταλιμπάν. Ποτέ δεν θα προδώσω την ψυχή και την κληρονομιά του ήρωά μου, Αχμάντ Σαχ Μασούντ, του διοικητή, του θρύλου και του καθοδηγητή».

Η επαρχία Παντσίρ εκτείνεται σε 90 χλμ βραχώδους ορεινής περιοχής στο βορειανατολικό Αφγανιστάν.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πληθυσμός της Κοιλάδας των 173.000 κατοίκων έχει αυξηθεί, με οικογένειες Αφγανών να περπατούν ακόμη και 200 ​​χιλιόμετρα για να φτάσουν στην Παντσίρ, την οποία βλέπουν ως καταφύγιο από τον διωγμό των Ταλιμπάν.

Παρόλο που είναι περικυκλωμένη από τους Ταλιμπάν, η τοπογραφία της την καθιστά εξαιρετικά δύσκολο «αντίπαλο» και αναλυτές πιστεύουν ότι οι ισλαμιστές γρήγορα θα διαπιστώσουν ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, όπως λένε.

Η Κοιλάδα Παντσίρ, διάσημη για τα ορυχεία σμαραγδιών, περιτριγυρίζεται από τα βουνά της οροσειράς Χίντου Κους και θεωρείται ιδανική για την απόκρουση στρατιωτικών επιθέσεων. Για αυτό και ήταν πάντα η καρδιά της αντίστασης.

Οπως γράφουν οι Times, ακόμα και αν οι Ταλιμπάν υποσχεθούν στους κατοίκους αμνηστία, είναι μάλλον απίθανο να παραδώσουν τα όπλα τους.

It’s happening

Thousands of Afgan Army Troopers along with #NorthernAlliance warlords are reaching Panjshir to join the war against Talban under the leadership of @AmrullahSaleh2 and Masood

Amrulla Saleh has owed to go to any extent to fight Taliban pic.twitter.com/7OgDMQuhWl

— Mac Thimmaiah 🇮🇳 (@mac_thimmaiah) August 20, 2021