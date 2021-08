Στα προημιτελικά με ανατροπή ο Τσιτσιπάς

Τέλος καλό όλα καλά για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Σινσινάτι. Ο Έλληνας τενίστας τα βρήκε σκούρα κόντρα στον Λορέντζο Σονέγκο, βρέθηκε πίσω στα σετ, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) σε 2 ώρες και 25 λεπτά και να προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνουά. Εκεί θα συναντήσει τον Καναδό, Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι-χέρι αφού κρατούσαν το σερβίς τους. Όλα αυτά μέχρι το 5-5 καθώς στο ενδέκατο γκέιμ ο Σονέγκο έκανε μπρέικ και σέρβιρε για το 7-5 και το 1-0, όπως και έγινε.

Ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του στη συνέχεια και τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα στο δεύτερο σετ. Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε με 3-0 κάνοντας μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ και η κατάσταση ήταν πλέον στα χέρια του. Κρατόντας απλά το σερβίς του, ο Τσιτισπάς έφτασε στο 6-3 και το 1-1 στα σετ.

Με μπρέικ ξεκίνησε το τρίτο σετ για τον Στέφανο. Με εξαιρετικό σερβίς έφτασε στο 3-1 και αργότερα στο 6-4 για το 2-1 στα σετ χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τα προημιτελικά, με την 47η φετινή νίκη του σε 60 αγώνες.

Win No.47 of 2021! 🌟@steftsitsipas comes from behind to defeat Sonego 5-7 6-3 6-4 and awaits Berrettini or Auger-Aliassime in the Cincinnati quarter-finals#CincyTennis pic.twitter.com/P5CYfwabbr

— Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2021