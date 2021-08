Οριστικό – «Ο Ντόρσεϊ απάντησε θετικά στον Ολυμπιακό»

Εδώ και μερικές ημέρες οργιάζουν οι φήμες που θέλουν τον Ολυμπιακό και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές, με την υπόθεση της απόκτησης του ομογενούς γκαρντ να βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

Μάλιστα, δημοσιεύματα από την Ιταλία κάνουν λόγο για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι πηγές της γειτονικής χώρας αναφέρουν χαρακτηριστικά πως ο Ντόρσεϊ είπε το πολυπόθητο «ναι» στους Πειραιώτες και αναμένεται να προβάρει τα «ερυθρόλευκα».

DONE DEAL, 100%.

Tyler Dorsey to Olympiacos Piraeus.

The player, with greek passport, gives his positive answer to the club. #Basketball #Baloncesto #EuroLeague #NBA #Maccabi #Ποδοσφαιρική #Ολυμπιακος #Transfers #Dorsey #TylerDorsey https://t.co/PoJSs059hx pic.twitter.com/ZlEhyUrJVN

