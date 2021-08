Η διάσημη Αφγανή σκηνοθέτιδα Σαχράα Καρίμι έγραψε μια ανοιχτή επιστολή, καλώντας τον κόσμο να συνειδητοποιήσει τον αντίκτυπο που θα έχει για όλους, η κατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, ενώ κάνει έκκληση για την προστασία των γυναικών και του πολιτισμού της χώρας.

To All the #Film_Communities in The World and Who Loves Film and Cinema!

I write to you with a broken heart and a deep hope that you can join me in protecting my beautiful people, especially filmmakers from the Taliban. #Share it please, don’t be #silent. pic.twitter.com/4FjW6deKUi

