Ζλάταν – «Ο Μέσι είναι τρεις φορές καλύτερος του Νεϊμάρ και δέκα φορές μεγαλύτερος από την Παρί»

Τι κι αν έπαιξε τέσσερα χρόνια στην Παρί Σεν Ζερμέν πετυχαίνοντας συνολικά τριψήφιο αριθμό γκολ, ενώ παράλληλα κατέκτησε και αμέτρητα τρόπαια με τους Παριζιάνους;

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κλήθηκε να σχολιάσει τη μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην πρώην ομάδα του και την πετσόκοψε κανονικότατα.

Κι εκείνη αλλά και τον Νεϊμάρ, με αφορμή το νούμερο που διάλεξε ο Αργεντινός για τη φανέλα του.

Όσα είπε ο Ζλάταν:

«Νομίζω έκανε το σωστό πράγμα με το νούμερο στη φανέλα του. Αυτό δείχνει ότι είναι 3 φορές καλύτερος του Νεϊμάρ. Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν υπέγραψε τον Μέσι, αλλά το αντίθετο. Ο Λιονέλ υπέγραψε με την Παρί Σεν Ζερμέν. Απλώς δείτε αυτά που έχει πετύχει ο Μέσι στην καριέρα του και μετά μπορεί να κάνετε τη σύγκριση. Ο Λίο είναι 10 φορές μεγαλύτερος από αυτήν την ομάδα».

🎙 Reporter: «What can you say about Leo Messi wearing number 30 instead of number 10 at PSG – Paris Saint-Germain?»

🗣 Zlatan Ibrahimović: «I think he did the right thing, this shows that he is three times better than Neymar.» 👀🔥 pic.twitter.com/pO8UNfNIoK

