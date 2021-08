Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο από το Καμπ Ντέιβιντ σήμερα, προκειμένου να κάνει δηλώσεις για το Αφγανιστάν, έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο.

Ο Μπάιντεν θα κάνει δηλώσεις στις 22.45 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με την ίδια πηγή, κάτι που επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Twitter.

I will be addressing the nation on Afghanistan at 3:45 PM ET today.

