Δέχθηκε απειλές για τη ζωή του ο Καντέρ έπειτα από ανάρτηση που έκανε

Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς έπειτα από ανάρτηση που έκανε στα σόσιαλ μίντια όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα της Τουρκίας, αλλά και τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Συγκεκριμένα είχε γράψει:

«Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Τουρκία είναι εθνικιστικό, μεροληπτικό και αγνοεί τα βάσανα εκατομμυρίων ανθρώπων. Στο σημείο που βρίσκομαι σήμερα, μοιράζομαι τον πόνο εκατομμυρίων Αρμενίων. Πιστεύω ότι η Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίσει τα εγκλήματα του παρελθόντος και του παρόντος.

Επίσης, πιστεύω ακράδαντα ότι η δημοκρατία θα έρθει κάποια μέρα στην Τουρκία και στη συνέχεια θα κλείσω την πληγή εκατομμυρίων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων Αρμενίων και άλλων μειονοτήτων».

Στη συνέχει προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στην οποία ανέφερε πως δέχθηκε απειλές για τη ζωή του μέσα σε δύο ώρες για τα όσα είχε γράψει, επισημαίνοντας πως ότι δεν φοβάται:

«Είμαι εδώ για την αλήθεια, οποιοσδήποτε και αν τη λέει. Είμαι εδώ για την ελευθερία, ανεξάρτητα με το ποιος είναι εναντίον ή μαζί της».

The amount of death threats I just got in the last 2 hours is crazy for telling the truth.

I promised myself many years ago to stand up for human rights for all people.

I’m for truth, no matter who tells it.

I’m for FREEDOM, no matter who it is for or against.

I AM NOT SCARED https://t.co/oSx0HPnjQK

— Enes Kanter (@EnesKanter) August 15, 2021