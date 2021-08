Premier League – Πρεμιέρα με ρεκόρ για Λίβερπουλ και Σαλάχ

Η Λίβερπουλ έκανε μια ιδανική πρεμιέρα για τη σεζόν 2021-22 στην Premier League επικρατώντας με άνεση της Νόριτς εκτός έδρας.

Πέρα από το θετικό ξεκίνημα, γράφτηκε νέα σελίδα στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος, αφού με το 2-0 που διαμορφώθηκε από τον Φιρμίνο στο 65′ οι Ρεντς έσπασαν το φράγμα των 8.000 γκολ στην κατηγορία και πλέον μετρούν 8.001 μετά και τον αγώνα με τα Καναρίνια.

Μόνο η ομάδα του Μερσεϊσάιντ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν καταφέρει να φθάσουν σε αυτήν την κλίμακα των τερμάτων στην ιστορία της Premier League, με τους Κόκκινους Διαβόλους να φιγουράρουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με 8.089 γκολ.

Παράλληλα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έγραψε τη δική του ιστορία, αφού έγινε ο απόλυτος ρέκορντμαν στις πρεμιέρες του πρωταθλήματος.

Ο αιγύπτιος επιθετικός κατάφερε να σκοράρει σε 5η συνεχόμενη πρεμιέρα με τη Λίβερπουλ, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ, αφού είναι ο πρώτος που το κατορθώνει στα χρονικά.

Ο Σαλάχ είχε σκοράρει στην ισοπαλία της Λίβερπουλ με τη Γουότφορντ στο 3-3 της σεζόν 2017-18 και έκτοτε σε κάθε πρεμιέρα βρίσκει δίχτυα.

Σκόραρε δις την 1η αγωνιστική της σεζόν 2018-19 στο 4-0 επί της Γουέστ Χαμ.

Γκολ βρήκε στο 4-1 με τη Νόριτς τη 2019-20, ενώ την περσινή σεζόν 2020-21 πέτυχε χατ-τρικ στη νίκη της Λίβερπουλ επί της Λιντς με 4-3.

8,000 – Roberto Firmino has scored Liverpool’s 8,000th goal in the Football League/Premier League, becoming only the second side to hit that total, after Man Utd (8,089). Milestone. #NORLIV pic.twitter.com/eQxeqxermR

— OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2021