Ο θρύλος του γερμανικού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Γκερντ Μίλερ δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ο Μίλερ θεωρείται από τους κορυφαίους επιθετικούς όλων των εποχών, με αξεπέραστες κινήσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή.

Ο Γερμανός επιθετικός έγραψε ιστορία με την Μπάγερν Μονάχου σε συλλογικό επίπεδο, καθώς και με την Εθνική της (Δυτικής) Γερμανίας. Όπως είναι φυσικό τα social media, έχουν γεμίσει με μηνύματα με τον χαμό του. Τα κορυφαία ποδοσφαιρικά σάιτ σε όλο τον κόσμο θυμίζουν το ποδοσφαιρικό μεγαλείο του.

Bayern Munich legend Gerd Muller has passed away, aged 75.

One of football’s true greats.

May he rest in peace ❤️ pic.twitter.com/ukGLVOt0aC

— Goal (@goal) August 15, 2021