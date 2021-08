FILE PHOTO: Vials of Pfizer's coronavirus disease (COVID-19) vaccine are seen at a pop-up community vaccination center at the Gateway World Christian Center in Valley Stream, New York, U.S., February 23, 2021. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Ο ΕΟΔΥ σήμερα ανακοίνωσε 1.888 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 17 νέους θανάτους, με τον αριθμό των διασωληνωμένων να ανέρχεται σε 241. Η μετάλλαξη Δέλτα έχει κυριαρχήσει σχεδόν ολοκληρωτικά κάτι που κάνει τους ειδικούς να προειδοποιούν για έξαρση της πανδημίας και να εκφράζουν φόβους για τις αντοχές του ΕΣΥ. Φωτιές – Σε πορτοκαλί συναγερμό 10 περιοχές – Πού υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος τον Δεκαπενταύγουστο Την ίδια στιγμή, καταγράφηκε στην Ελλάδα και ο πρώτος θάνατος ανθρώπου που ήταν πλήρως εμβολιασμένος από κοροναϊό Πρόκειται για έναν 71χρονο οδοντίατρο, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης και έδωσε μάχη επί δυο εβδομάδες. Καπραβέλος: Χάσαμε τον πρώτο πλήρως εμβολιασμένο ασθενή Όπως εξήγησε στο MEGA, ο διευθυντής της ΜΕΘ του «Παπανικολάου» Νίκος Καπραβέλος, ο εν λόγω άνδρας δεν είχε υποκείμενα νοσήματα, κάτι που δείχνει την επικινδυνότητα της μετάλλαξης Δέλτα. «Δυστυχώς χάσαμε έναν άνθρωπο πλήρως εμβολιασμένο, ο οποίος είχε ακολουθήσει όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ο ίδιος και η οικογένειά του. Δυστυχώς όμως, ο ιός, και μάλιστα αυτή η μετάλλαξη η φοβερή, παρέκαμψε το ανοσοποιητικό του σύστημα και το προκάλεσε αυτή τη θανατηφόρα επιπλοκή» τόνισε ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου, Νίκος Καπραβέλος. Ο 71χρονος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, μπήκε στο νοσοκομείο με βαριά πνευμονία, όμως η πορεία του ιού ήταν μη αναστρέψιμη. 0,007% η πιθανότητα για θάνατο πλήρως εμβολισμένους «Είναι το 0,007% . Στη χώρα μου, να σας δώσω να καταλάβετε με δύο λόγια, έχουμε 13.000 άοπλους θανάτους και έναν οπλισμένο θάνατο, με πλήρη εμβολιασμό. Είναι αδιανόητο, ούτε σαν ανέκδοτο μπορώ να το δεχτώ ότι αυτός που δεν έχει εμβολιαστεί να θεωρεί ως επιχείρημα το "μα αφού κι ο εμβολιασμένος, δηλαδή ο οπλισμένος, μπορεί να πάθει ζημιά εγώ δεν κάνω το εμβόλιο". Ίσα ίσα που αυτό το γεγονός που αποτελεί εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα μας κάνει να πιστεύουμε ακόμα περισσότερο και να λέμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί, διότι με τη μετάλλαξη Δέλτα, το φθινόπωρο θα τα βρούμε πολύ σκούρα» πρόσθεσε ο κ. Καπραβέλος. Να μην φτάσουν οι ασθενείς στις ΜΕΘ Μόνο όπλο ο εμβολιασμός τονίζουν οι ειδικοί, που προειδοποιούν ότι το ζητούμενο είναι να μην φτάσουν οι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με μελέτες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα συμπτώματα όσων έχουν προσβληθεί από την παραλλαγή Δέλτα διαφέρουν από τα κλασσικά συμπτώματα της λοίμωξης, είναι ηπιότερα και μπορεί να αγνοηθούν. Πονοκέφαλος, πυρετός, βήχας και σπανιότερα, καταρροή, είναι τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της ινδικής μετάλλαξης του κοροναϊού, ενώ δεν καταγράφεται σε μεγάλο βαθμό η απώλεια της όσφρησης. Λήγουν οι προθεσμίες Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, από αύριο, μπαίνουν σε επ' αόριστόν άδεια άνευ αποδοχών σε περίπτωση που δεν επιστρέψουν εμβολιασμένοι έστω και με την πρώτη δόση. Αυτό σημαίνει ότι για όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα λαμβάνουν μισθό ούτε ασφαλιστικές εισφορές. H Aρχή Διαφάνειας θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε ελέγχους σε όλες τις μονάδες φροντίδας, οι οποίες μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπες με τσουχτερά πρόστιμα από 10.000-200.000 € σε περίπτωση που απασχολούν ανεμβολίαστο εργαζόμενο. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η πρώτη δόση του υποχρεωτικού εμβολιασμού για όλους τους υγειονομικούς, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Την ίδια ώρα, στενεύει ο κλοιός για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς αναμένεται να ακολουθηθεί το μοντέλο των εκπαιδευτικών και για να προσέρχονται στην εργασίας τους θα πρέπει να κάνουν μοριακό ή rapid test, το οποίο θα επιβαρύνονται οι ίδιοι. Όσοι δεν θα υποβάλλονται σε test ή δεν θα το δηλώνουν στην «Εργάνη» μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 300 ευρώ αλλά και αναστολή εργασίας καθώς ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να μην δεχθεί την προσφορά εργασίας από τον εργαζόμενο αυτό.