Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ η καθεμία, με διαφορά ενός λεπτού, σημειώθηκαν στη δυτική Αϊτή νωρίτερα σήμερα. Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) κατέγραψε τον σεισμό στην περιοχή, αναφέροντας ότι ήταν μεγέθους 7,6 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, USGS, οι σεισμοί σημειώθηκαν από το ίδιο επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από την πόλη Petit Trou de Nippes, 119 χλμ δυτικά του Port-au-Prince, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο σύνολο της χώρας, ενώ υλικές ζημιές έχουν ήδη καταγραφεί στις πόλεις Ζέρεμι και Κάυ.

Πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό στην περιοχή από το 2010.

Δείτε βίντεο

A 7.2 earthquake in Haiti this morning.

No tsunami warning issued. However… There is a small possibility of tsunami waves along coasts located nearest the epicenter. #Haiti #earthquake

pic.twitter.com/0FwyFdhcqA — ∼Marietta (@ThisIsMarietta) August 14, 2021

Από τον σεισμό κατέρρευσαν κτίρια, χωρίς να είναι ακόμα γνωστό το μέγεθος της καταστροφής.

First images out of #Haiti after a devastating magnitude 7.2 earthquake struck the region this morning.

No tsunami threat for the United States East Coast, Gulf Coast or Caribbean Sea at this time. #earthquake @CBS12 https://t.co/CG1eYSbSrx — Zach Covey (@ZachCoveyTV) August 14, 2021

Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι δήλωσε πριν από λίγο ότι εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Earthquake in Haiti 🇭🇹 People in Haiti need so much help right now pic.twitter.com/xlGBEYJsRv — voodoo priestess rose (@priestessrls) August 14, 2021