Επίσημο – Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Βαράν

Από τη Μαδρίτη στο Μάντσεστερ: ο Ράφαελ Βαράν είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ.

Το συμβόλαιό του με την ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2025.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του γάλλου κεντρικού αμυντικού από τη Βασίλισσα.

Λίγο μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής ο Βαράν έκανε βόλτα στο «Ολντ Τράφορντ», γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς που έχουν κατακλύσει το γήπεδο για το ματς με τη Λιντς.

Ωραίος, αν μη τι άλλο, ο τρόπος παρουσίασής του από την ομάδα.

Ο Βαράν θα βρεθεί στο πλευρό του Χάρι Μαγκουάιρ τη φετινή σεζόν, συνθέτοντας ένα πολλά υποσχόμενο δίδυμο στο κέντρο της άμυνας για τη Γιουνάιτεντ.

Varane is unveiled at Old Trafford. pic.twitter.com/VhjY9efXlF

— Charlotte Duncker (@CharDuncker) August 14, 2021