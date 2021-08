Ένα βίντεο κλιπ στο Instagram, μόλις τριών λεπτών, που αποκαλείται “A Great British Spraycation”, δείχνει τον καλλιτέχνη να κάνει ένα καλοκαιρινό οδικό ταξίδι, με ένα βαν ζωγραφισμένο με μπογιές.

Το βίντεο δείχνει τον καλλιτέχνη, το πρόσωπο του είναι κατάλληλα κρυμμένο, να δουλεύει σε τοιχία, ενώ περιλαμβάνει, επίσης, περιστασιακές κριτικές από περαστικούς.

Σε μία από τις εργασίες σε μία βρετανική ακτή, ένας αρουραίος είναι ξαπλωμένος σε μία καρέκλα στην αποβάθρα, πίνοντας ένα κοκτέιλ.

Σε μία άλλη, παραμένοντας στο ίδιο παραθαλάσσιο θέμα, ένα μηχανικό νύχι κρέμεται πάνω από έναν πάγκο, λες και κάποιος που κάθεται εκεί είναι έτοιμος να αποκολληθεί σαν έπαθλο ενός video game.

Το ένα κοιτάζει μπροστά, ενώ ένα άλλο βγάζει νερά με έναν κουβά. Από πάνω τους υπάρχει επιγραφή: «Είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα».

Στην κορυφή ενός λεωφορείου, ένα ζευγάρι χορεύει στο ρυθμό που παίζει ένας ακορντεονίστας μέσα σε έναν ασπρόμαυρο πίνακα, που προκαλεί την ξεθωριασμένη αίσθηση πολλών ανθρώπων από τα κάποτε ακμάζοντα παραθαλάσσια θέρετρα της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, ο καλλιτέχνης από το Μπρίστολ, ο οποίος διατήρησε το μυστήριο γύρω από την ταυτότητά του, κράτησε ζωηρό το ενδιαφέρον του κόσμου της σύγχρονης τέχνης.

Χαρακτηριστικά υπήρξαν τα δημόσια σχόλιά του σχετικά με τους μετανάστες, την αντίθεσή του για το Brexit, την αποπομπή των ισλαμιστών – εξτρεμιστών και προκάλεσαν το ενδιαφέρον των αγορών της τέχνης.

