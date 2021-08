A man is silhouetted as he watches a wildfire burning in the village of Lasdikas near ancient Olympia, Greece, August 5, 2021. Picture taken August 5, 2021. REUTERS/Giorgos Moutafis

Στον εισαγγελέα οδηγείται αύριο 43χρονος Έλληνας, ο οποίος συνελήφθη σήμερα στην περιοχή του Κρυονερίου και κατηγορείται για εμπρησμό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Κρατική Ασφάλεια για εμπρησμό σε δασική έκταση, κατοχή ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών. Οι δραματικές στιγμές που ζει η Ελλάδα Όπως έγινε γνωστό, ο 43χρονος, εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, από εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Κρυονερίου, στη θέση Μαντρί Κρυονερίου να κινείται σε αδιάβατη για τους πολίτες περιοχή, με ένα δίκυκλο, το οποίο δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας. Οι εθελοντές τον θεώρησαν ύποπτο γιατί κατά την παραμονή του στο σημείο, εκδηλώθηκε νέα εστία πυρκαγιάς, περίπου 50 μέτρα από το σημείο που τον σταμάτησαν, η οποία δεν δικαιολογούνταν από τις επικρατούσες συνθήκες και συγκεκριμένα εκδηλώθηκε σε σημείο που δεν μπορούσε να πεταχτεί κάποια καύτρα, γιατί φυσούσε αντίθετα. Οι εθελοντές τον υπέδειξαν σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, που περιπολούσαν στην περιοχή, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην Κρατική Ασφάλεια. Ο συλληφθείς ισχυρίστηκε ότι είχε μεταβεί στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σε έρευνα όμως που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σπίρτα, αναπτήρες, προσανάμματα, κροτίδες, ένα «φιδάκι» για τα κουνούπια και τσόφλια από καρύδια, που σύμφωνα με την αστυνομία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσανάμματα που δεν αφήνουν ίχνη. Επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε από την Κρατική Ασφάλεια, προέκυψε ότι ο 43χρονος εμπλέκεται σε δύο ακόμα αναζωπυρώσεις στην περιοχή του Κρυονερίου. Η πρώτη περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στις 4-8-20121 στο νεκροταφείο Κρυονερίου και μία σήμερα στις 00.15 στο ρέμα στην περιοχή Μαντρί.