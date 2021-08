The aftermath of the wildfire in the suburb of Varimbombi, north of Athens,, Attica on August 4, 2021. / Η επόμενη μέρα της πυρκαγιάς στην περιοχή της Βαρυμπόμπης Αττικής, 4 Αυγούστου 2021.

Εντατικές είναι οι εργασίες για την αποκατάσταση του δικτύου της ηλεκτρικής ενέργειας στη Βαρυμπόμπη και σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ οι 5 από τις 6 γραμμές μέσης τάσης βρίσκονται σε λειτουργία. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ έχει ως εξής: «Μετά την καταστροφική πυρκαγιά που σημειώθηκε την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 στην ευρύτερη περιοχή της Βαρυμπόμπης, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ξεκίνησε από χτες το βράδυ μαραθώνιο αγώνα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο Δίκτυό του. »Συγκεκριμένα, από την καταστροφική φωτιά, είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας έξι γραμμές Μέσης Τάσης στην περιοχή, οι οποίες επηρέαζαν περίπου 50.000 καταναλωτές. Με την άμεση κινητοποίηση των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ επανηλεκτροδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι 5 γραμμές καθώς και κρίσιμες υποδομές, όπως για παράδειγμα το αντλιοστάσιο της ΕΥΔΑΠ. »Μια γραμμή Μέσης Τάσης, η οποία ηλεκτροδοτεί περίπου 6.000 καταναλωτές στη Βαρυμπόμπη και τμήμα των Αδαμών, έχει υποστεί ολική καταστροφή και για την αποκατάστασή της απαιτείται η αντικατάσταση 230 στύλων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης και αντικατάστασης σε 10 περίπου χιλιόμετρα Δικτύου Μέσης Τάσης, 33 υποσταθμούς Μέσης Τάσης και 30 χιλιόμετρα Δικτύου Χαμηλής Τάσης καθώς επίσης και εργασίες στις παροχές Χαμηλής Τάσης. »Επί τόπου βρίσκονται περισσότερα από 200 άτομα τεχνικό προσωπικό (συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων), τα οποία εργάζονται πυρετωδώς σε όλα τα σημεία που είναι δυνατή η πρόσβαση, καθώς έως και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης. »Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά δεν υπάρχει Δίκτυο Διανομής, με τις πλησιέστερες εγκαταστάσεις Δικτύου να βρίσκονται σε απόσταση περίπου 1.000 μέτρων».