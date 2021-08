An aerial picture shows the smoke rising from a forest fire in suburbs of Athens, Attica in Greece on August 3, 2021.

Μία πρωτόγνωρη κατάσταση αντιμετωπίζουν από το μεσημέρι οι κάτοικοι στη Βαρυμπόμπη, τις Αδάμες, τους Θρακομακεδόνες και τις γύρω περιοχές από τη φωτιά που μαίνεται. Αυτή την ώρα, όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός υπάρχουν αναζωπυρώσεις σε κάποια σημεία, ενώ προσθέτει ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά και τουλάχιστον δεν υπάρχει επέκταση. Η Ελλάδα «φλέγεται», ο πλανήτης βαριανασαίνει «Στις Αδάμες, τη Βαρυμπόμπη, την πλατεία της Βαρυμπόμπης, στην περιοχή της Φλόγας, υπάρχουν αναζωπυρώσεις σε κάποια σημεία και σε κάποιες αυλές σπιτιών» επισημαίνει ο κ. Βρεττός. Εχουν καταστραφεί ολοσχερώς σπίτια Όπως αναφέρει δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τα πόσα σπίτια έχουν καταστραφεί, αλλά κάποια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. «Η εκκένωση έγινε αμέσως από το μεσημέρι. Δεν έχουμε εγκλωβισμούς τώρα» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ υπογραμμίζει ότι είναι σε επιφυλακή. «Ο δήμος είναι εδώ για ό,τι χρειάζονται οι άνθρωποι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο υπάρχουν άνθρωποι να εξυπηρετήσουν, έχουμε πούλμαν για να μεταφέρονται οι κάτοικοι σε ξενοδοχεία, έχουμε κλείσει δωμάτια σε ξενοδοχεία και οτιδήποτε χρειάζεται οποιοσδήποτε δημότης, πολίτης μπορεί να καλέσει το τηλεφωνικό κέντρο του δήμου και να τον εξυπηρετήσουμε». Ο κ. Βρεττός χαρακτηρίζει την κατάσταση πρωτόγνωρη, ενώ τονίζει ότι η φωτιά ήταν τεράστια με πολλά μέτωπα, και είχε απόσταση χιλιομέτρων σε διάφορα σημεία. «Ελπίζω ότι θα περιοριστεί απόψε και μέχρι το πρωί θα έχει σβήσει. Αυτό νομίζω, αυτή είναι η εικόνα μου. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε» καταλήγει. Συνεχείς εκρήξεις Νωρίτερα, η κάτοικος Θρακομακεδόνων, Θεοδώρα Μπιθαρά, περιέγραψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την κατάσταση που επικρατούσε όταν ειδοποιήθηκαν να εκκενώσουν τον οικισμό. «Ήταν όλοι έξω με βαλίτσες, φόρτωναν τα αμάξια τους και έφευγαν, στους δρόμους επικρατούσε τρομερή κίνηση, σημειωτόν. Πέρασε η Πυροσβεστική με σειρήνες για να φύγουμε από το σπίτι ήρθε επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά. Είχα αρχίσει από πριν και μάζευα οπότε έφυγα. Είχε αρχίσει η φωτιά να έρχεται προς τους Θρακομακεδόνες, την βλέπαμε να έρχεται, είχε μπει στον οικισμό» επισημαίνει η κ. Μπιθαρά, ενώ προσθέτει ότι τους έδιωχναν προς Μενίδι. «Περνούσαν περιπολικά και έδιωχναν τον κόσμο προς τα εκεί για να μην φύγουν προς Ολυμπιακό Χωριό. Είχε μόλις μπει στον οικισμό», τονίζει ενώ υπογραμμίζει ότι ακούγονταν από παντού οι ήχοι των εκρήξεων. «Το πρόβλημα ήταν ότι γίνονταν συνεχείς εκρήξεις από τους πυλώνες της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να φοβούνταν όλοι μην πάρει φωτιά μέσα ο οικισμός» σημειώνει.