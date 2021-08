Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο πρωταγωνιστής της ημέρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο Έλληνας αθλητής «πέταξε» στα 8,41 μ. στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια, άφησε πίσω του τους Κουβανούς Ετσαβαρία και Μάσο, και κατέκτησε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τη χώρα μας στη διοργάνωση.

Με αφορμή την επιτυχία του αυτή επανέρχονται στο προσκήνιο διάφορες ιστορίες από την αθλητική του ζωή.

Μία από αυτές αφορά την αντίδραση του Ολυμπιονίκη τρία χρόνια πριν στο Βερολίνο, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου. Ο 20χρονος τότε Μίλτος μόλις είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης με άλμα στα 8,25 μ. Στο Ολυμπιακό στάδιο της Γερμανίας γινόταν χαμός, από τα ηχεία ακουγόταν ο «Ζορμπάς» και όλος ο κόσμος πανηγύριζε. Ο Έλληνας πρωταθλητής όμως δεν έκανε το ίδιο.

Αντί να χοροπηδά για την κατάκτηση του μεταλλίου πλησίασε προς το σκάμμα και χαιρέτησε μία κυρία που «ίσιωνε» την άμμο. Ήταν η σπουδαία Χάικε Ντρέσλερ. Η Γερμανίδα θρύλος του αγωνίσματος ήταν εθελόντρια στον τελικό και ο 20χρονος την αναγνώρισε και την πλησίασε για να της μιλήσει. Εκείνη του έδωσε το χέρι της και τον ασπάστηκε, δίνοντάς του συγχαρητήρια.

Greece’s first gold medal in Berlin came courtesy of 20-year-old Miltiadis Tentoglou in the long jump.

The European U20 champion from last year is now already the European senior champion!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/6gZm6jnDLU

— European Athletics (@EuroAthletics) August 8, 2018