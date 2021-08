Τόκιο – Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο «καμίνι» της κλιματικής αλλαγής

Υπό 31 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 72%, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ πάσχιζε να συνεχίσει τις προάλλες τον αγώνα στα προημιτελικά του Ολυμπιακού τουρνουά.

«Μπορώ να τελειώσω το παιχνίδι, αλλά μπορεί να πεθάνω», διαμαρτυρήθηκε ο Ρώσος τενίστας, Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, .

Σε εκείνο το παιχνίδι, ζήτησε δύο ιατρικά time out.

A Spanish tennis star was taken off the court in a wheelchair and another asked the umpire who would take responsibility if he died, as hot and humid weather conditions take their toll at the Tokyo Olympics. https://t.co/5M2KULMLbN — NBC News (@NBCNews) July 29, 2021



Στον δικό της αγώνα, η 23χρονη Ισπανίδα τενίστρια Πάουλα Μπαντόσα λύγισε από τη ζέστη.

Έπαθε θερμοπληξία και αναγκάστηκε να αποχωρήσει με αμαξίδιο από το κορτ.

#Tokyo2020 | Así debió retirarse de la cancha Paula #Badosa, tras sufrir un golpe de calor 📸 @fermurciego pic.twitter.com/ynRFcb1vAC — Set Tenis (@settenisok) July 28, 2021

Η Ρωσίδα αθλήτρια της τοξοβολίας, Σβετλάνα Γκομπόεβα, λιποθύμησε από τη ζέστη και την υγρασία στον προκριματικό γύρο κατάταξης στο ατομικό γυναικών.

Scott Stinson: Everyone was worried about the Tokyo Olympics heat before the pandemic. Now I know why https://t.co/2letfpIBg6 — National Post (@nationalpost) July 25, 2021

Στο μπιτς βόλεϊ, οι διοργανωτές άρχισαν να καταβρέχουν την άμμο, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των αθλητών ότι καίγονταν οι πατούσες τους.

Στους αγωνιστικούς χώρους, οι ομπρέλες, τα γιλέκα ψύξης και τα ανεμιστηράκια έχουν γίνει πια απαραίτητο αξεσουάρ.

«When you take into account not only the temperature, but also humidity, I would say that a Tokyo Summer is the worst in the history of Olympics,» says Makoto Yokohari, professor at the University of Tokyo and adviser to #Tokyo2020 https://t.co/GemTSQafhF — CNN International (@cnni) July 30, 2021



Εκτός από τους πιο αμφιλεγόμενους, τους πρώτους που αναβλήθηκαν σε καιρό ειρήνης και αυτούς που γίνονται εν μέσω πανδημίας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο καταγράφονται ήδη ως από τους πιο ζεστούς -και ίσως οι πιο αποπνικτικοί- στα χρονικά του θεσμού.

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών και των υψηλών επιπέδων υγρασίας οδηγούν τους αθλητές στα όρια αντοχής.

Οι διοργανωτές αναγκάζονται πλέον να αλλάζουν το πρόγραμμα αγώνων, ενώ η ΔΟΕ έδωσε οδηγίες για να αποφευχθεί η θερμική καταπόνηση.

Πηγή: olympic.org

Στο μεσοδιάστημα, στην περιοχή άρχισε και η -αναμενόμενη- περίοδος των τυφώνων…

Μία ζεστή και υγρή πόλη

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες δεν είναι κάτι καινοφανές στο Τόκιο.

Πίσω στο μακρινό 1964, όταν η ιαπωνική πρωτεύουσα είχε αναλάβει τη διοργάνωση των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, αποφασίστηκε η διεξαγωγή τους τον Οκτώβριο, ακριβώς για να αποφευχθεί η ζέστη και η υγρασία του καλοκαιριού και οι εποχικοί τυφώνες.

Σήμερα, εν τω μεταξύ, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα καλοκαίρια έχουν γίνει ακόμη πιο αφόρητα στο Τόκιο.

Tokyo has always had hot and humid temperatures, but after decades of global warming, increases in the frequency of heat waves, and extensive urbanization, summers in Tokyo are as uncomfortable as ever. pic.twitter.com/0fOwXEuDjZ — NASA Earth (@NASAEarth) July 27, 2021

Αν και οι θερμοκρασίες εκεί μπορεί να είναι στα εφιαλτικά επίπεδα του καύσωνα που βιώνουμε αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα, η υγρασία κάνει την κατάσταση πραγματικά αφόρητη, αυξάνοντας κατά πολύ την αίσθηση της ζέστης.

Ενδεικτικά, στην πρώτη εβδομάδα των Αγώνων, κυμαίνονται από 66 έως 84%, περιορίζοντας σημαντικά τον οργανισμό των αθλητών να ρίξει την εσωτερική θερμοκρασία, μέσω της εφίδρωσης.

Προϊδεαζμένες για τις δύσκολες συνθήκες στο Τόκιο, εθνικές ομάδες επιχείρησαν να προετοιμαστούν καταλλήλως.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, γράφει η Washington Post, προπονητές και αθλητές άντλησαν έμπνευση ακόμη και από την εκπαίδευση Αμερικανών στρατιωτών για αποστολές σε χώρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Η γυναικεία ομάδα κωπηλασίας του Καναδά, αντίστοιχα, προπονήθηκε σε κλειστούς χώρους, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία έως και στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ακόμη κι έτσι, πάντως, τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τις πραγματικές συνθήκες, εν ώρα αγωνίσματος.

«Παίζω επαγγελματικά τένις εδώ και 20 χρόνια και ποτέ δεν αντιμετώπισα τέτοιες συνθήκες, σε όλη μου τη ζωή, σε καθημερινή βάση», σχολίασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη.

This is the finish line of the men’s triathlon in Tokyo Olympics during a heat wave. It looked like a battle field. All physicians from all countries were on deck dealing with it. #TokyoOlympics @NYITsportsmed pic.twitter.com/DjOrT7EsJq — Joanne Donoghue (@JoanneDonoghue4) July 26, 2021

Ολυμπιακοί Αγώνες vs κλιματικής αλλαγής

«Τις τελευταίες δεκαετίες, οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονται τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Είναι η περίοδος που το αθλητικό ημερολόγιο είναι πιο άδειο, αυξάνοντας έτσι την τηλεθέαση για τους Αγώνες», επισημαίνει το CNN.

«Αυτό τους καθιστά ιδανικούς μήνες για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, που πληρώνουν δισεκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα μετάδοσης», προσθέτει.

Πιθανόν όμως σε μερικούς Ολυμπιακούς Αγώνες από σήμερα να πρέπει να γίνει δραστικός επαναπρογραμματισμός.

Σχετική σαφή προειδοποίηση έχει απευθύνει εδώ και καιρό ομάδα επιστημόνων, με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Lancet, από την προηγούμενη κιόλας διοργάνωση των Ολυμπιακών, στο Ρίο.

Μέχρι το 2088, ανέφεραν, οι περισσότερες επίδοξες διοργανώτριες πόλεις θα είναι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, πολύ ζεστές για να τους φιλοξενήσουν.

Για την έρευνα, εστίασαν στο διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου, στο βόρειο ημισφαίριο -όπου κατοικεί περίπου το 87% του παγκόσμιου πληθυσμού- και σε μεγαλουπόλεις με πληθυσμό άνω των 600.000 κατοίκων και υψόμετρο όχι μεγαλύτερο από τα 1.600 μέτρα (δεδομένων των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 στην Πόλη του Μεξικού).

Αυτό που απέμεινε λοιπόν στη λίστα καταλληλότητας, βάσει των υπολογιστικών μοντέλων, ήταν 25 πόλεις στη δυτική Ευρώπη (οι περισσότερες στο Ηνωμένο Βασίλειο) και μόλις 8 στο υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο.

Μεταξύ αυτών, κατά τους επιστήμονες, ήταν το Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια, η Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία και η Ουλάν Μπατόρ στη Μογγολία.

Κατά τα λοιπά, το Κατάρ ετοιμάζεται πυρετωδώς για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου -πρώτη φορά στον αραβικό κόσμο- το 2022.

Εξαιτίας της ασφυκτικής ζέστης που επικρατεί στη χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, αποφασίστηκε οι αγώνες να γίνουν από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου και για περιορισμένο χρονικό διάστημα 28 ημερών.