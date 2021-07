Σοβαρό ατύχημα άφησε εκτός ελέγχου για μια ώρα τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Η επιχείρηση πέτυχε, αλλά ο σταθμός βγήκε εκτός ελέγχου: Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός άρχισε ξαφνικά να περιστρέφεται και να βγαίνει εκτός πορείας λόγω βλάβης σε μια νέα υπομονάδα που είχε μόλις σταλεί από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη NASA, το διεθνές πλήρωμα του σταθμού δεν κινδύνευσε και «δεν αντιλήφθηκε καμία κίνηση» όταν ενεργοποιήθηκαν εσφαλμένα οι προωστήρες της μονάδας Nauka, ενός νέου εργαστηρίου που έφτασε την Πέμπτη έπειτα από πολυετή καθυστέρηση.

Το ατύχημα άφησε εκτός ελέγχου τον προσανατολισμό του ISS για περίπου μια ώρα. Η NASA αναγκάστηκε να αναβάλει τουλάχιστον μέχρι τις 3 Αυγούστου την άφιξη του νέου σκάφους της Boeing, το CST-100 Starliner, το οποίο επρόκειτο να εκτοξευτεί την Παρασκευή για δοκιμαστική πτήση.

Σύμφωνα με τη NASA, το πρόβλημα εκδηλώθηκε τρεις ώρες μετά την μόνιμη πρόσδεση του πολυχρηστικού Nauka, στη διάρκεια ρυθμίσεων από το κέντρο ελέγχου στη Μόσχα.

Following the docking of the Nauka module, the module’s thrusters started firing at 12:45 pm ET, moving the station out of orientation. Ground teams have regained attitude control and the motion of the space station is stable. https://t.co/8tuzbgICs1

— International Space Station (@Space_Station) July 29, 2021