Αγόρασε ο Αμπράμοβιτς την Τσέλσι με εντολή του Πούτιν;

Στα δικαστήρια βρέθηκαν σήμερα οι δικηγόροι του Ρόμαν Αμπράμοβιτς στο πλαίσιο της αγωγής που έχει ασκήσει ο Ρώσος μεγιστάνας κατά της Κάθριν Μπέλτον, καθώς στο βιβλίο της που αναφέρεται στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τους… «ανθρώπους» του, αναφέρει πως ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος έλαβε εντολή από τον τσάρο να αγοράσει την Chelsea.

Το βιβλίο υπό τον τίτλο «Putin’s People: How The KGB Took Back Russia And Then Took On The West», το οποίο εκδόθηκε από τον οίκο Harper Collins, αναφέρεται μεταξύ άλλων και στον ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Chelsea.

Υποστηρίζει πως ο Πούτιν ήταν αυτός που ώθησε τον Αμπράμοβιτς να αγοράσει την ομάδα προκειμένου να διεισδύσει και να διαφθείρει τη βρετανική πολιτική ελίτ.

Οι δικηγόροι του Ρώσου μεγιστάνα αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς κάνοντας λόγο για ένα βιβλίο με βαθύτατο δυσφημιστικό περιεχόμενο και πλήθος από ανακρίβειες. Μάλιστα, οι δικηγόροι του κ. Αμπράμοβιτς στάθηκαν ιδιαίτερα στους ισχυρισμούς του βιβλίου πως αποτελεί τον «ταμία του Πούτιν» και πως «είναι ένας από τους πιο πιστούς φύλακες του Κρεμλίνου».

Σημειώνουμε πως ο Ρώσος μεγιστάνας αριθμεί μια περιουσία που υπολογίζεται περίπου στα 19 δισ. δολάρια, την οποία έχτισε μέσα από την πώληση και αξιοποίηση ιδιωτικοποιημένων εταιρειών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπως η Sibneft και η Aeroflot.

To 2003 αγόρασε την Chelsea και έκτοτε έχει «ρίξει» δεκάδες εκατομμύρια για την ανανέωση και αναβάθμιση της ομάδας προκειμένου να τη βοηθήσει στο κυνήγι επιπλέον τίτλων σε Αγγλία και Ευρώπη.