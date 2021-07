Tokyo 2020 Olympics - Triathlon - Women's Olympic Distance - Final - Odaiba Marine Park, Tokyo, Japan July 27, 2021. A rainbow over city is seen during competition. REUTERS/Hannah Mckay/File Photo SEARCH "OLYMPICS DAY 5" FOR TOKYO 2020 OLYMPICS EDITOR'S CHOICE, SEARCH "REUTERS OLYMPICS TOPIX" FOR ALL EDITOR'S CHOICE PICTURES

Το Τόκιο ανακοίνωσε την Τρίτη 2.858 νέα κρούσματα της Covid-19, που είναι ο υψηλότερος αριθμός από την έναρξη της πανδημίας. Παράλληλα, τα σοβαρά περιστατικά έχουν διπλασιαστεί μέσα σε ένα μήνα, φτάνοντας τα 78 – όπως άλλωστε και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, οι οποίες έφτασαν στις 2.717. Όσο για τις κλίνες και τις ΜΕΘ στα νοσοκομεία, αποδεικνύονται λίγες μπροστά στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες νοσηλείας – έστω κι αν, για την ώρα, ο αριθμός των θανάτων παραμένει εξαιρετικά χαμηλός και μακριά από τους 38 που είχαν καταγραφεί στο τέλος Ιανουαρίου (μόνο στην πρωτεύουσα). Κορωνοϊός: Τα ανοιχτά μέτωπα στον πόλεμο με το τέταρτο κύμα Παρά δε την απαγόρευση παρουσίας θεατών στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το τέταρτο κατά σειρά lockdown που έχει επιβληθεί στην πόλη από την έναρξη της πανδημίας και θα διαρκέσει ως το τέλος τους, ελάχιστοι πλέον είναι εκείνοι που αμφιβάλλουν ότι η νέα «έκρηξη» σχετίζεται και με τους Αγώνες, που αναπόφευκτα δημιουργούν μεγαλύτερη κινητικότητα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι μόνο στις τάξεις των εθνικών αποστολών έχουν μέχρι σήμερα αναφερθεί επισήμως 155 κρούσματα. Χαμηλό ποσοστό εμβολιασμών Στην επιδείνωση της εικόνας συμβάλλει και το σχετικά χαμηλό ποσοστό των εμβολιασμένων. Τα στοιχεία δείχνουν πως μέχρι σήμερα μόνο το ένα τρίτο (36% για την ακρίβεια) των κατοίκων του Τόκιο έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση – όταν, συγκριτικά, το αντίστοιχο ποσοστό είναι σαφώς πάνω από 50% τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Η κατάσταση έχει, ασφαλώς, και πολιτικές προεκτάσεις, ειδικά καθώς η κυβέρνηση και οι οργανωτική επιτροπή αγνόησαν τη βούληση της πλειοψηφίας που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τάσσονταν υπέρ της νέας αναβολής των Αγώνων ή ακόμη και της ματαίωσής τους. Ήδη, το ποσοστό των Ιαπώνων που στηρίζει τον πρωθυπουργό Γιοσιχίντε Σούγκα έχει υποχωρήσει στο 34%, που είναι και το χαμηλότερο από τότε που ανέλαβε τα ηνία της χώρας, τον Σεπτέμβριο του 2020. Έτσι, το πιθανότερο είναι πως ο «λογαριασμός» θα έρθει μόλις πέσει η αυλαία των Αγώνων. Εξάλλου, το ερχόμενο φθινόπωρο είναι πλούσιο σε πολιτικά γεγονότα: Η θητεία του Σούγκα – ο οποίος χθες ισχυρίστηκε πως «δεν υπάρχει πρόβλημα» με τη συνέχιση των Αγώνων – στην προεδρία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) τελειώνει τον Σεπτέμβριο, ενώ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί και οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών της Κάτω Βουλής.