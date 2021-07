Έκτακτη ενημέρωση Χαρδαλιά στις 17:15 για τη φωτιά σε Σταμάτα, Ροδόπολη και Διόνυσο

Firefighters and inhabitants try to extinguish a wildfire in Dionysos regionin the northern suburbs of Athens, Attica, Greece on July 27, 2021. / Κατάσβεση πυρκαγιάς στο Διόνυσο, στα βόρεια προάστια των Αθηνών, Αττική στις 27 Ιουλίου, 2021.

Έκτακτη ενημέρωση για την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σήμερα σε Σταμάτα, Ροδόπολη και Διόνυσο θα πραγματοποιήσει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς στις 17:15. Η πυρκαγιά που καίει από το μεσημέρι της Τρίτης βρίσκεται εκτός ελέγχου, ενώ καίγονται σπίτια και αυτοκίνητα. Κορωνοϊός: Τα ανοιχτά μέτωπα στον πόλεμο με το τέταρτο κύμα Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας Αττικής, Βασίλη Κόκκαλη, δεν υπάρχει ακόμα ακριβής εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν καεί. Για την προστασία των πολιτών, εκκενώθηκαν οικισμοί ενώ την ίδια ώρα η Πολιτική Προστασία έχει στείλει ήδη δυο SMS στο 112. Μάλιστα, οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια στον οικισμό της Ροδόπολης. Τα πρώτα σπίτια έχουν παραδοθεί ήδη στην πυρκαγιά. Αυτή την ώρα το πύρινο μέτωπο έχει μεταφερθεί από την Σταμάτα προς τη Ροδόπολη και το Διόνυσο. Στο σημείο επιχειρούν 141 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 45 οχήματα, 12 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη, μαζί και με το Beriev Be-200. Το in.gr βρίσκεται στις περιοχές που μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά και σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις.