Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) επανέλαβε την υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μετά το σάλο που προκλήθηκε όταν κολυμβητές και κολυμβήτριες εμφανίστηκαν στις απονομές μεταλλίων, χωρίς μάσκα.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μαρκ Ανταμς, υπογράμμισε ότι οι μάσκες είναι «απαραίτητες» στις τελετές απονομής μεταλλίων και δεν υπάρχουν σκέψεις για να χαλαρώσει αυτό το μέτρο.

Olympics Athletes must wear masks at Games apart from podium moment https://t.co/lz9HNGnljP pic.twitter.com/mBFEOVIBfh

— Reuters U.S. News (@ReutersUS) July 25, 2021