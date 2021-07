«Έδεσε» τον Σόλσκιερ μέχρι το 2023 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ήταν ήδη γνωστό πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ είχαν φτάσει σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Πλέον είναι και επίσημο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε πως έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2023.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές κατάφεραν να τοποθετήσουν και μία ειδική οψιόν, με την οποία ο Νορβηγός προπονητής και οι «κόκκινοι διάβολοι» θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν αυτόματα τη συνεργασία τους για ακόμη μία χρονιά.

Our past. Our present. 𝗢𝘂𝗿 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲.

✍🇳🇴 We are delighted to announce that Ole has signed a new deal with the club! #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021