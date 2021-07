Hospital staff member treats a patient suffering from the coronavirus disease (COVID-19) at Hospital del Mar, where an additional ward has been opened to deal with an increase in coronavirus patients in Barcelona, Spain July 15, 2021. REUTERS/Nacho Doce

Την επέλασή του στη χώρα μας συνεχίζει ο κοροναϊός, με το τέταρτο κύμα του φονικού ιού να περικυκλώνει την Ελλάδα προκαλώντας πονοκέφαλο τόσο στο επιστημονικό, όσο και στο κυβερνητικό επιτελείο. Τα κρούσματα έχουν… πάρει την ανιούσα εδώ και πολλές εβδομάδες, ωστόσο αυτή η αύξηση των νέων μολύνσεων άρχισε πλέον να φαίνεται και στις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Μάλιστα, εφόσον επαληθευτούν τα εφιαλτικά σενάρια που κάνουν λόγο για πολλές χιλιάδες κρούσματα μέχρι τα τέλη Αυγούστου γίνεται πλέον ξεκάθαρο το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα αντέξει. Ραντμίλα Σεκερίνσκα : «Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι σαν το παιδί ενός περίπλοκου γάμου» Αυτό που τρομάζει περισσότερο τους επιστήμονες είναι η αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων σε ανεμβολίαστους πολίτες ηλικίας από 40 έως 60 ετών, οι οποίοι απειλούνται από σοβαρή νόσο. Σε αυτές τις ηλικίες το ποσοστό εμβολιασμού είναι μόλις 65% που σημαίνει ότι ένας στους τρεις κινδυνεύει να κολλήσει και να νοσήσει. Ενδεικτικά είναι τα όσα είπε ο καθηγητής πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, ο οποίος εκτίμησε ότι σε αυτό το κύμα της πανδημίας ο φονικός ιός θα «επισκεφθεί» τους πάντες, «μηδενός εξαιρουμένου εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους». «Το εμβόλιο προστατεύει σε μεγάλο βαθμό από τη μόλυνση. Αν έρθετε σε επαφή δεν θα μολυνθείτε, εάν δε μολυνθείτε έχετε 100% πιθανότητα υπέρ σας να μην πάθετε κριτική σοβαρή νόσο, πνευμονία του ιού, νοσηλεία διασωλήνωση» είπε χαρακτηριστικά. Η ραγδαία εξέλιξη του τέταρτου κύματος της πανδημίας, οφείλεται στην κυρίαρχη πλέον και στη χώρα μας μετάλλαξη Δέλτα. Τις τελευταίες μέρες πάντως καταγράφεται ύφεση της κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων. Αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία Όλα τα παραπάνω έχουν σημάνει συναγερμό στο ΕΣΥ, αφού αυξάνονται ξανά οι νοσηλείες λόγω κοροναϊού και οι κλίνες στα νοσοκομεία αρχίζουν και πάλι να γεμίζουν. Πάνω από 1.000 άτομα νοσηλεύονται ήδη σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι περισσότεροι ανεμβολίαστοι. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς αυξήθηκαν σήμερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σε 130. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, την περασμένη εβδομάδα έγιναν 5 εισαγωγές ασθενών με κοροναϊό, ενώ σήμερα με το τέλος της εφημερίας οι εισαγωγές είχαν φτάσει τις 25. Αντίστοιχη τάση παρατηρείται και στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. «Παρατηρήσαμε αύξηση των εισαγωγών κατά 30 -40 και 50% των εισαγωγών από εφημερία σε εφημερία. έχουν διπλασιαστεί οι εισαγωγές σε σχέση με πριν από 20- 25 ημέρες. Τις περισσότερες φορές άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Πιστόλας, Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ευαγγελισμού. Στο νοσοκομείο Σωτηρία τον Ιούνιο η πληρότητα στις κλίνες covid άγγιζε το 30% ενώ τις τελευταίες ημέρες το ποσοστό αυτό αγγίζει ακόμα και… το 100%. Το 70% των εισαγωγών δεν έχει εμβολιαστεί Σύμφωνα με όσα είπε μιλώντας στο MEGA η Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, οι περισσότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία αφορά κυρίως ανεμβολίαστους. Το 70% των εισαγωγών δεν έχει εμβολιαστεί, ενώ το 30% έχει κάνει μόνο την πρώτη δόση. «Η μετάλλαξη Δέλτα δεν βλέπει ηλικίες» υπογράμμισε η κ. Παγώνη, καθώς οι ασθενείς είναι από 27 έως 85 και 90 ετών. «Εάν συνεχίζουμε έτσι, το peak θα φτάσει πολύ νωρίτερα από τον Αύγουστο» προειδοποίησε και τόνισε πως η κατάσταση αρχίσει να δυσκολεύει. «Θα αρχίσει μία πίεση στο σύστημα που δεν ξέρω που θα βγει. Εάν προχωρήσουμε έτσι, θα ξεπεράσουμε τις 300 και 400 εισαγωγές την μέρα». Τα κίνητρα για επιτάχυνση των εμβολιασμών Με τους εμβολιασμούς να… έχουν κολλήσει λίγο πάνω από τα 10.000.000 και τη μετάλλαξη Δέλτα να εξαπλώνεται ταχύτατα η κυβέρνηση έχει ρίξει όλες τις δυνάμεις στην επιτάχυνση των εμβολιασμών. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα κίνητρα που ανακοινώθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς που θα εμβολιάζουν στα ιατρεία τους ή θα κάνουν εμβολιασμούς κατ’ οίκον αλλά και για φαρμακοποιούς για κάθε νέο ραντεβού εμβολιασμού που θα κλείνουν. Ειδικότερα: Φαρμακοποιοί και ιατροί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού σε πολίτες με αμοιβή 10 ευρώ το ραντεβού.

Από 3 ευρώ ανεβαίνει στα 20 ευρώ η αμοιβή των ιατρών για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο τους.

Από 20 ευρώ ανεβαίνει στα 50 ευρώ η αμοιβή των ιατρών για κάθε εμβολιασμό κατάκοιτων συμπολιτών μας στα σπίτια τους. Στο «τραπέζι» απαγόρευση εισόδου στο λιανεμπόριο Ωστόσο, παράλληλα με τα κίνητρα για την αύξηση των εμβολιασμών και την υποχρεωτικότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, η κυβέρνηση ρίχνει στο τραπέζι… ένα άλλο κόλπο για να «πείσει» τον κόσμο να εμβολιαστεί. Συγκεκριμένα, προειδοποιεί τους ανεμβολίαστους πως από το φθινόπωρο θα βρεθούν αντιμέτωποι με αρκετούς περιορισμούς στις δραστηριότητές τους. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης εισόδου των ανεμβολίαστων σε κλειστούς χώρους όπως τα καταστήματα λιανεμπορίου, αν επιδεινωθεί η κατάσταση το φθινόπωρο. Η μετάλλαξη «Δέλτα» και οι ανεμβολίαστοι Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share