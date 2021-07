Από χθες ο Γιάννης είναι ο «πλανητάρχης» του παγκόσμιου μπάσκετ, ο άνθρωπος που ανέβασε τους Μπακς και όλο το Μιλγουόκι στο Έβερεστ του μπάσκετ, έπειτα από 50 ολόκληρα χρόνια.

Με μια θρυλική εμφάνιση στο Game 6, σημειώνοντας 50 πόντους, ο Greek Freak κατάφερε να γράψει ιστορία και να δώσει στα Ελάφια το δεύτερο μόλις πρωτάθλημα της ιστορίας τους, παίρνοντας όπως ήταν αναμενόμενο στο… σπίτι του το βραβείο του MVP των τελικών.

Ο Γιάννης είδε όλον τον κόσμο να… παραμιλά και να του υποκλίνεται.

Από το «Θεό» Νικό Γκάλη, στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον Βασίλη Σπανούλη και τον Σακίλ Ο’ Νιλ.

Όλος ο μπασκετικός και μη πλανήτης χειροκρότησε το επίτευγμα του πρωταθλητή πλέον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δείτε τις δηλώσεις για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Νίκος Γκάλης: «Γιάννη, είσαι αληθινός μαχητής που κατέκτησες με το σπαθί σου την κορυφή του κόσμου. Για μένα αυτήν τη στιγμή είσαι ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη. Μας κάνεις όλους περήφανους. Συγχαρητήρια, για τις επιδόσεις και το ήθος σου, συνέχισε έτσι» ήταν τα αποθεωτικά λόγια του «Γκάνγκστερ» για το αγαπημένο παιδί του ελληνικού μπάσκετ.

ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Συγχαρητήρια Γιάννη Αντετοκούνμπο! Το κέρδισες αυτό το γ@@@μένο» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο «Βασιλιάς».

Βασίλης Σπανούλης: «Συγχαρητήρια Γιαννάρα! Η σκληρή δουλειά σου, η αφοσίωσή σου, ο χαρακτήρας σου, η επιμονή και υπομονή που έδειξες όταν τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελες ανταμείφθηκαν με το πρωτάθλημα! Και εις ανώτερα!» έγραψε ο «θρύλος» του ελληνικού μπάσκετ.

Σακίλ Ο’Νιλ: «Συγχαρητήρια Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σε ευχαριστώ που έφερες το Old School μπάσκετ πίσω. Υπάρχει μόνο ένας σούπερμαν πλέον, κι αυτός είσαι εσύ. Κυριάρχησες. Ουάου» έγραψε χαρακτηριστικά ο Σακ.

Μπιλ Ράσελ: «Συγγνώμη που έπρεπε να απουσιάζω και φέτος, λόγω κοροναϊού. Γιάννη, κατέκτησες απόλυτα δίκαια το βραβείο Μπιλ Ράσελ. 50 πόντοι και 14 ριμπάουντ. Έκλεισες τη σειρά με τον καλύτερο τρόπο. Μακάρι να μπορούσα να σ’ το παραδώσω ο ίδιος. Συγχαρητήρια, Μπακς στα 6», έγραψε ο «θρύλος» του NBA, ο οποίος συνόδευσε τα λόγια του με ένα βίντεο.

Γιώργος Πρίντεζης: «Πρότυπο αθλητή – Πρότυπο ανθρώπου!!! Συγχαρητήρια Γιάννη Αντετοκούνμπο σε σένα κ την οικογένειά σου για ό,τι έχεις καταφέρει» ανέφερε ο αρχηγός του Ολυμπιακού.

Στεφ Κάρι: «Απόλαυσα το μεγαλείο. ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ! Συγχαρητήρια αδερφέ» ανέφερε ο Στεφ Κάρι.

Μάτζικ Τζόνσον: «Προσοχή ΛεΜπρόν… Ο Ντουράντ και ο Γιάννης έρχονται για το θρόνο σου» ανέφερε ο «θρύλος» των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον.

Σι Τζέι ΜακΚόλουμ: «Δεν πιστεύω πως θα δούμε ξανά έναν παίκτη σαν τον Γιάννη. Ένας τρομερός παίκτης και ένας τρομερός άνθρωπος. Ένα φανταστικό παιδί και ένα… τέρας» ανέφερε ο γκαρντ των Μπλέιζερς.

