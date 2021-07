Ένα φαντασμαγορικό πάρτι έλαβε χώρα πριν λίγο στο Μιλγουόκι, καθώς παίκτες, τεχνικό team και οπαδοί πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι θριαμβευτές, με τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο σε περίοπτη θέση, έκαναν παρέλαση στους δρόμους του Μιλγουόκι με το τρόπαιο μαζί τους πάνω σε λεωφορείο. Η αποθέωση από τους χιλιάδες ανθρώπους που έσπευσαν να παρακολουθήσουν τη γιορτή ήταν μοναδική!

