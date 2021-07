Υπάρχουν πολλά κλισέ που μπορούν να γραφτούν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Για το ταξίδι από τα Σεπόλια στην κορυφή του NBA, για τη νίκη ενός παιδιού μεταναστών ενάντια στον ρατσισμό, για το τόσο μεγάλο ταλέντο που τον έκανε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε τόσους άλλους παίκτες, για τον άνθρωπο που έχει διπλή (ελληνική και νιγηριανή) ταυτότητα, για το παιδί που κρατάει χαμηλούς τόνους ακόμα και όταν έχει αποκτήσει διεθνή φήμη…

Η αλήθεια είναι ότι η ζωή του Greek Freak μόνο ως παραμυθένια και κινηματογραφική μπορεί να περιγραφεί: το «άστρο» του Γιάννη παραήταν λαμπερό για να περιοριστεί στο γηπεδάκι των Σεπολίων. Για την ακρίβεια, ήταν ικανό να αλλάξει τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του, αποδεικνύοντας ότι κανείς – ούτε η φτώχεια, ούτε οι διακρίσεις, ούτε το χρώμα του δέρματος – δεν μπορεί να σταματήσει μια… δύναμη της φύσης, το πεπρωμένο το ίδιο.

Εδώ στην Ελλάδα, αγαπάμε τον Γιάννη και είμαστε περήφανοι για αυτόν. Είναι το δικό μας παιδί πλέον. Πόσο όμως πραγματικά μας ανήκει ο Γιάννης και πόσα μας οφείλει; Θα του είχαμε τέτοια εκτίμηση αν δεν ήταν τόσο διάσημος, τόσο καλός παίκτης; Κάποιοι πίστεψαν σε αυτόν και την οικογένειά του: τον μύησαν στην ελληνική παιδεία και τον έσπρωξαν προς το μπάσκετ, «έτσι ώστε να μην είναι πια ακόμα ένας μαύρος που πουλάει CD σε κάποια πλατεία της Αθήνας».

Κατά κύριο λόγο, όμως, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε εκεί που είναι παλεύοντας μόνος του, προικισμένος με ένα απίστευτο χάρισμα, γαλουχημένος από τη σκληρή ζωή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, έχοντας ως στήριγμα την οικογένειά του που τόσα είχε υπομείνει – και ένα όνειρο που δεν μπορούσαν να περιορίσουν τα ελληνικά σύνορα.

Το 1991, ο Τσαρλς και η Βερόνικα Αντετοκούνμπο πήραν τη μεγάλη απόφαση να μεταναστεύσουν από τη Νιγηρία στην Ελλάδα. Το ζευγάρι ήξερε πως δεν έρχεται στη γη της επαγγελίας, αλλά σε μια χώρα που επίσης θα έπρεπε να παλεύει για να βρει το μεροκάματο.

Μετά από τρία χρόνια ήρθε ο Γιάννης και ακολούθησαν ο Θανάσης, ο Κώστας και ο Αλέξης (ο πρωτότοκος Φράνσις παρέμεινε πίσω στο Λάγος με τους παππούδες του). Όλη η οικογένεια δεν είχε χαρτιά, με τους δύο γονείς να κάνουν διάφορες δουλειές για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.

H μητέρα του Γιάννη άπλωνε τον πάγκο με την πραμάτεια της σε κεντρικό σημείο των Σεπολίων. Κάποιες φορές ερχόταν και ο μικρός Γιάννης μαζί της. Περίμενε υπομονετικά δίπλα της, ήσυχος και ντροπαλός, με τον κόσμο να του αφήνει συχνά ρούχα, τρόφιμα και χρήματα.

Αργότερα, όπως έχει εξομολογηθεί ο ίδιος ο Greak Freak, μαζί με τον αδερφό του Θανάση έβγαιναν και οι ίδιοι να πουλήσουν γυαλιά ηλίου, τσάντες, CD και ρολόγια στις υπαίθριες αγορές.

Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo tells 60 Minutes about selling trinkets on Athens streets to help his family and how that persistence has propelled him in the NBA. Steve Kroft reports, Sunday. https://t.co/U61lo3R8Ey pic.twitter.com/jhCX1pl2ZS

— 60 Minutes (@60Minutes) March 22, 2018