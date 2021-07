Ένα μεγάλο σκάνδαλο παρακολούθησης χιλιάδων πολιτών ανά τον κόσμο αποκαλύπτουν 16 διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως, σύμφωνα με την αποκάλυψη της εφημερίδας Guardian, ακτιβιστές, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, θρησκευτικοί ηγέτες, συνδικαλιστές, δικηγόροι και πολιτικοί οι οποίοι έπεσαν θύματα χάκερς από κυβερνήσεις.

Μάλιστα, το λογισμικό που έχει χρησιμοποιηθεί για να τους παρακολουθεί, ανήκε σε μια ισραηλινή εταιρία, σύμφωνα με την έρευνα, την NGO, η οποία ωστόσο ισχυρίζεται ότι το επίμαχο λογισμικό Pegasus, χρησιμοποιείται μόνο για να παρακολουθεί τις κινήσεις εγκληματιών και τρομοκρατών και απορρίπτει τις κατηγορίες.

Ο Guardian σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα λίστα 180 δημοσιογράφων, ανάμεσά τους συντάκτες, φωτογράφοι, ρεπόρτερ, των Financial Times, CNN, the New York Times, France 24, the Economist, Associated Press και Reuters.

To κακόβουλο λογισμικό Pegasus

Το Pegasus είναι ένα κακόβουλο λογισμικό που «χτυπά» τις συσκευές των iphone και android. Μπορεί να αποσπάσει μηνύματα, φωτογραφίες, email, να ηχογραφήσει τηλεφωνικές συνομιλίες ακόμη και να ενεργοποιήσει στα κρυφά τα μικρόφωνα των συσκευών.

Συνολικά εκτιμάται ότι περισσότεροι από 50.000 αριθμοί έχουν υποστεί διαρροές, ενώ κάποιοι έχουν ταυτοποιήθει και ως πελάτες της εταιρίας NSO από το 2016.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και ο αριθμός του Μεξικανού δημοσιογράφου, Cecilio Pineda Birto, ο οποίος είχε δολοφονηθεί. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με την έρευνα, οι δολοφόνοι του να τον εντόπισαν μέσα από το κακόβουλο λογισμικό στο κινητό του. Εικάζεται ότι ενδεχομένως για αυτό και να μη βρέθηκε ποτέ το κινητό του τηλέφωνο.

Στις χώρες που βρέθηκαν με τους περισσότερους αριθμούς τηλεφώνων να παρακολουθούνται συγκαταλέγονται το Μεξικό με πάνω από 15.000 αριθμούς, και το Μαρόκο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 10.000 αριθμούς! Συνολικά παρακολουθούνταν αριθμοί σε πάνω από 45 χώρες του κόσμου. Πάνω από 1000 αριθμοί παρακολουθούνταν σε ευρωπαϊκές χώρες όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας.

Θέση για το θέμα αυτό πήρε και ο Έντουαρντ Σνόουντεν. Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο twitter, «η ισραηλινή εταιρεία πίσω από αυτό – ο όμιλος NSO – θα πρέπει να φέρει άμεση, ποινική ευθύνη για τους θανάτους και τις κρατήσεις όσων στοχεύουν οι φορείς ψηφιακής μόλυνσης που πωλεί, οι οποίοι δεν έχουν νόμιμη χρήση».