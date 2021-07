ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Μπάιντεν υποδέχθηκε στο Λευκό Οίκο την «καλή φίλη» Άνγκελα Μέρκελ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υποδέχτηκε την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο την καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, με την οποία σκοπεύει να συζητήσει τις διαφωνίες τους όσον αφορά την πολιτική απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και την ενδυνάμωση της σχέσης των δύο χωρών, που επλήγη κατά την προεδρία του Ρεπουμπλικανού προκατόχου του, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπάιντεν και η Μέρκελ γνωρίζονται εδώ και πολλά χρόνια και έχουν συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν.

«Η συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Γερμανίας είναι ισχυρή και ελπίζουμε να την συνεχίζουμε, πιστεύω ότι θα το κάνουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την έναρξη της συνάντησής τους, που κράτησε πάνω από μία ώρα.

Παρατήρησε ότι η Μέρκελ έχει βρεθεί πολλές φορές στο Οβάλ Γραφείο και την αποκάλεσε «καλή φίλη, προσωπική φίλη και φίλη των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Εκτιμώ τη φιλία» απάντησε η Μέρκελ, επισημαίνοντας τον ρόλο της Αμερικής στην οικοδόμηση μιας ελεύθερης και δημοκρατικής Γερμανίας, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μετά τις συνομιλίες και την κοινή συνέντευξη Τύπου, η Άνγκελα Μέρκελ και ο σύζυγός της θα παρευρεθούν στο δείπνο που παραθέτει το ζεύγος Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο.

Μεταξύ των προσκεκλημένων είναι πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές, οι πρώην υπουργοί Εξωτερικών, Κόλιν Πάουελ και Χίλαρι Κλίντον, καθώς και οι επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή και τη Γερουσία.

Νωρίτερα, η Γερμανίδα καγκελάριος συναντήθηκε με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, η οποία έγραψε στο λογαριασμό της στο Twitter, ότι συζήτησαν την ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και τις κοινές προκλήσεις, όπως είναι η υγεία και το κλίμα.

I had a wide-ranging discussion with Chancellor Angela Merkel of Germany. We discussed strengthening democratic institutions and the transatlantic relationship, and addressing shared challenges like health and climate. @POTUS and I will work to deepen the U.S.-German partnership. pic.twitter.com/Ur1bRQmjI1

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 15, 2021