Οι έδρες των τελικών Champions League και Europa League μέχρι το 2025

Η UEFA ανακοίνωσε και επίσημα τις έδρες που θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί του Champions League μέχρι και το 2025. Ρωσία, Τουρκία, Αγγλία και Γερμανία θα είναι οι τυχερές χώρες.

Την ερχόμενη χρονιά ο τελικός θα διεξαχθεί στην Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη. Το 2023 θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη, όπου έχει ακυρωθεί δύο φορές τις σεζόν 2019-2020 και 2020-2021 εξαιτίας της πανδημίας.

Το 2024 ο μεγάλος τελικός θα γίνει στο Λονδίνο, στο ιστορικό γήπεδο του Γουέμπλέϊ, ενώ το 2025 θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο.

