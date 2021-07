Μια σφαίρα και το φερόμενο ως όπλο του εγκλήματος, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία γύρω από τα οποία ο Ολιβερ Στόουν έχοντας συγκεντρώσει στοιχεία, αποφάσισε να φτιάξει ιστορίες και να διαμορφώσει νέες απόψεις πάνω στην πιο διάσημη δολοφονία του 20ού αιώνα, του Προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι στις 22 Νοεμβρίου 1963 στο Ντάλας του Τέξας των ΗΠΑ. Υπόθεση με την οποία είχε καταπιαστεί και πάλι πριν από 30 χρόνια με την ταινία «JFK» μια μυοπλασία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.

Γεμάτο από νέες πληροφορίες και πλήθος συνεντεύξεων από ειδικούς, το ντοκιμαντέρ «JFK Through the looking glass», ουσιαστικά λέει με λεπτομέρειες κάτι που ήδη γνωρίζαμε: η υπόθεση της δολοφονίας του Κένεντι είναι πού πιο σκοτεινή από όσο η επιτροπή Γουόρεν που είχε αναλάβει την εξιχνιαση της ήθελε να φανεί. Στόχος του Στόουν είναι η επανεξέταση της υπόθεσης και η ταινία του που προβλήθηκε στις ειδικές προβολές του φεστιβάλ, είναι βέβαιο ότι μπορεί να ενθουσιάσει όλους όσοι έχουν παθιαστεί με την υπόθεση Κένεντι.

Εξάλλου ένα κομμάτι της έρευνας που αφορά την περίφημη «μαγική σφαίρα» που σκότωσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, έγινε από έναν απλό πολίτη ο οποίος αφιέρωσε μήνες από την ζωή του μελετώντας όλα τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης. «Ολοι γνωρίζουμε ότι από τις επιτροπές δεν βγαίνει ποτέ τίποτα, επομένως το μόνο που μας μένει είναι να αναζητούμε την αλήθεια. Και η ειρωνεία είναι ότι πάντοτε η πραγματική έρευνα γίνεται από τον ανώνυμο πολίτη.»

Αξίζει δε να επισημανθεί ότι η χρηματοδότηση του «JFK Through the looking glass» έγινε από την Μεγάλη Βρετανία επειδή δεν μπορούσαν να βρεθούν χρηματοδότες στην Αμερική. «Η Αμερική δεν παίρνει τις πληροφορίες από όλον τον κόσμο μέσω των παραδοσιακών αμερικανικών media» είπε ο Στόουν. «Αν δεν αναζητήσει κάποιος να μάθει από το ίντερνετ, δεν μαθαίνει τίποτα. Οι ειδήσεις είναι μποκαρισμένες. Γιατί; Διότι η Αμερική φοβάται τους ξέους, φοβάται την Κίνα, φοβάται την Ρωσία. Όταν όμως είσαι μια ισχυρή χώρα, μπορείς να ανεχτείς την κριτική.»