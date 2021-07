Το ποδόσφαιρο τιμά τον Μαραντόνα: Ιταλία – Αργεντινή στη μνήμη του «Θεού»

Η Ιταλία κατέκτησε το Euro έπειτα από 53 χρόνια.

Η Αργεντινή το Copa America έπειτα από 28 χρόνια.

Δύο χώρες που έβαλαν τέλος σε δύο μεγάλα σερί και έφθασαν και πάλι στην κορυφή.

Ένας άνθρωπος που θα χαιρόταν με την ψυχή του αν ήταν εν ζωή, θα ήταν σίγουρα ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Ο «Θεός» έτρεφε μεγάλη αγάπη για την Ιταλία, λόγω της παρουσίας του στη χώρα, στα χρόνια όπου αγωνιζόταν στη Νάπολι.

Και γι’ αυτό το ίδιο το ποδόσφαιρο θέλει να τον τιμήσει.

Πώς; Με ένα φιλικό παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, UEFA και CONMEBOL συζητούν το ενδεχόμενο διεξαγωγής ενός παιχνιδιού μεταξύ της πρωταθλήτριας Ευρώπης και της πρωταθλήτριας Νότιας Αμερικής.

Πού αλλού; Φυσικά στη Νάπολη, στο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα της αγαπημένης Νάπολι του Ντιεγκίτο.

🚨 UEFA and CONMEBOL are in advanced talks for a match between Argentina and Italy. It would be played in Naples in honor of Diego Maradona. 💙 [@nytimes] #CopaAmerica #EURO2020 pic.twitter.com/KnvqqKFJIQ

— RouteOneFootball (@Route1futbol) July 13, 2021