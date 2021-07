Στο Κάιρο την Τρίτη ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί την Τρίτη στο Κάιρο, όπου θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Ahmed Aboul Gheit.

Στη συνέχεια θα υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Αραβικού Συνδέσμου, το οποίο προβλέπει την θεσμοθέτηση πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και μεταξύ της Ελλάδας και των Μελών του Αραβικού Συνδέσμου.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο γύρω στις 15:45 ώρα Ελλάδας.

Αραβικό και ειδικότερα αιγυπτιακό άρωμα είχε νωρίτερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Ευρεία συζήτηση για τα θέματα της περιοχής είχαν στο άτυπο πρόγευμα εργασίας οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ με τον Αιγύπτιο ομόλογό τους Σάμεχ Σούκρι, όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, ο κ. Δένδιας ανέφερε:

«Έχουμε ένα ενδιαφέρον Συμβούλιο σήμερα. Καταρχήν, ήδη το πρωί υπήρξε ένα πρωινό εργασίας με τον Αιγύπτιο υπουργό, τον Σάμεχ Σούκρι, με μια ευρεία συζήτηση για τα θέματα της περιοχής. Υπάρχει το γεύμα με τον Γιαρ Λαπίντ, τον νέο υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ. Και επίσης ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, θα ενημερώσει για το επίπεδο των τουρκικών προκλήσεων και τι συμβαίνει γενικά ως προς το Κυπριακό. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα, όπως το Αφγανιστάν, και επίσης εγώ θα ενημερώσω για τις επαφές μου με τον υπουργό Εξωτερικών του Νίγηρα και τα προβλήματα που η τρομοκρατία δημιουργεί στην Υποσαχάρια Αφρική».

«Η Αίγυπτος είναι θεμελιώδους σημασίας χώρα για την περιοχή»

Ερωτηθείς για τα θέματα που συζητήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου κατά το πρόγευμα εργασίας, ο κ. Δένδιας σημείωσε: «Οφείλω να πω τα πάντα. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα θεμελιώδους σημασίας για την περιοχή, οπότε αγγίζει τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, την ενέργεια, την Αιθιοπία, το Φράγμα της Αναγέννησης, τη Λιβύη, τη Συρία – κάθε θέμα συμπεριλήφθη. Πάντως, οφείλω να πω, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον».

