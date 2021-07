Ιστορική θεωρείται η σημερινή ημέρα για τον Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη αφού κάνει ένα «διαστημικό» βήμα μπροστά. Ο δισεκατομμυριούχος, μετά από δύο δεκεατίες κόπων με δύο πιλότους και τρεις επιβάτες ταξιδεύει 88 χιλιόμετρα πάνω από τη γη για λιγότερο από μια ώρα με το Virgin Galactic flight. Είναι η πρώτη «επιβατική πτήση» στο διάστημα.

Βάση σχεδίου, το σκάφος, μεταφέρεται από ένα διπλό σκάφος θα μεταφερθεί περίπου 10 μίλια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και στη συνέχεια θα το ρίξει. Το διαστημικό αεροπλάνο πρέπει να εκτοξεύσει αμέσως τους πυραυλοκινητήρες του, να κλίνει σχεδόν απευθείας προς τα πάνω και να επιταχύνει περίπου τρεις φορές την ταχύτητα του ήχου για να φτάσει στην άκρη του διαστήματος, περίπου 55 μίλια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Για το ταξίδι επιστροφής, το VSS Unity έχει σχεδιαστεί για να περιστρέφει τα φτερά του και τα πτερύγια της ουράς προς τα πάνω. Αυτό βοηθά το αεροπλάνο να φρενάρει στην ατμόσφαιρα καθώς βυθίζεται πίσω στη Γη. Περίπου 10 μίλια πάνω από το έδαφος ο όχημα πρέπει να περιστρέψει τα φτερά του στη θέση του, ώστε να μπορεί να γλιστρήσει προς την προσγείωση του διαδρόμου.

BREAKING: «TOUCH DOWN.»

Billionaire Richard Branson applauds as his Virgin Galactic spaceship lands back on Earth following historic commercial flight to edge of space. https://t.co/JNP6xThKpe pic.twitter.com/LEHM6NOJjo

— ABC News (@ABC) July 11, 2021

Ο Μπράνσον, είχε αυτό το όνειρο από μικρός. Η προσπάθεια και η έρευνα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ξεκίνησε από το 2004. Στο live, ο ίδιος εξιστορεί το πως γεννήθηκε αυτή η ιδέα, αποκαλύπτωντας ότι η πρώτη φορά που το σκέφτηκε, ήταν ένα μικρό αγοράκι. «Είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείται» τονίζει ο ίδιος.

Είναι μια κομβική στιγμή, για τα επιβατικά ταξίδια στο… διάστημα και ολόκληρος ο πλανήτης αναμένει με αγωνία την πτήση αυτήν. Ο Μπράνσον, έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει πρώτα να δοκιμάσει ο ίδιος τη ριψοκίνδυνη αυτή πτήση στο διάστημα, πριν ξεκινήσουν τα επιβατικά ταξίδια του χρόνου.

Virgin Galactic founder Richard Branson becomes the first billionaire to travel to space aboard a spacecraft he helped fundhttps://t.co/f5Q6QzsVyl pic.twitter.com/J4tlmoPjDQ — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 11, 2021

Για τον σχεδιασμό του ταξιδιού, χρειάστηκε η βοήθεια ειδικών επιστημόνων εξειδικευμένων στην αεροναυπηγεία με ειδικότητα σε διαστημικά σκάφη. Σε παλιότερη συνέντευξη του πριν από πολλά χρόνια, μια τηλεθεάτρια τον είχε ρωτήσει «έχεις σκεφτεί να ταξιδέψεις στο διάστημα;», ο Μπράνσον τότε απάντησε «θα το ήθελα πολύ!».