Μπόρις Τζόνσον: «Φέρτε το σπίτι» (vid)

Αντίστροφα για την έναρξη του μεγάλου τελικού του Euro μετράει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης καθώς απομένουν λίγες ώρες για το πρώτο σφύριγμα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αγγλία και την Ιταλία.

Το δικό του μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ θέλησε να στείλει και Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ζήτησε από τα «τρία λιοντάρια» να φέρουν την κούπα… σπίτι!

«Καλή τύχη στην Αγγλία απόψε. Ηταν ένα υπέροχο ταξίδι μέχρι στιγμής, αλλά όλοι ελπίζουμε ότι μπορείτε να κάνετε ένα ακόμη βήμα και να το φέρετε σπίτι», δήλωσε ο Τζόνσον.

We’re all hoping you can go one better and bring it home tonight @England.

Football’s coming home! pic.twitter.com/9As9opK5j9

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 11, 2021