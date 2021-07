Απίστευτο: Ο Μέσι έπαιξε τραυματισμένος στον ημιτελικό και στον τελικό

Μετά από τέσσερις χαμένους τελικούς, ο Λιονέλ Μέσι και η Αργεντινή τα κατάφεραν και μάλιστα στο σπίτι της Βραζιλίας, καθώς επικράτησαν με 1-0 στο Μαρακανά.

Ο pulga απέδειξε με τις εμφανίσεις του και τη δίψα που έβγαλε σε όλο το τουρνουά, πόσο πολύ ήθελε τον συγκεκριμένο τίτλο. Και το επιβεβαίωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος αποκάλυψε πως ο Μέσι αγωνίστηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια, όντας τραυματίας!

Όπως ανέφερε ο προπονητής της «Αλμπισελέστε», ο 34χρονος σούπερ σταρ αγωνίστηκε με μυϊκές ενοχλήσεις, τόσο στον ημιτελικό με την Κολομβία, όσο και στον τελικό με τη Βραζιλία!

❗| Scaloni has revealed that Messi played against Colombia and Brazil in the Copa America, with a hamstring injury. [@SC_ESPN] pic.twitter.com/9YYbRnFoyb

