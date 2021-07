Γιατί ο Ζορζίνιο έχει ελπίδες για τη Χρυσή Μπάλα

Η Ιταλία κατάφερε, έστω και πολύ δύσκολα, να προκριθεί στον μεγάλο τελικό της 11ης Ιουλίου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία για την κατάκτηση του Euro. Έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι,ήταν ο Ζορζίνιο.

Όχι για την εμφάνιση του στα 120 λεπτά, αλλά για το εύστοχο του πέναλτι, με το οποίο νίκησε τον Ουνάι Σιμόν και έστειλε την Ιταλία στον τελικό. Με τον δικό του, αγαπημένο και κλασικό τρόπο που εκτελεί τα πέναλτι, ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι ευστόχησε στο πιο σημαντικό χτύπημα της καριέρας του και έδωσε στη Σκουάντρα Ατζούρα το ένα από τα δύο εισιτήρια του τελικού.

Εκεί, όπου ο 29χρονος θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει ακόμη έναν θρυλικό τίτλο, μετά και την κατάκτηση του Champions League με την Τσέλσι στα τέλη του Μαϊου. Δύο κούπες που μπορούν να βάλουν τον Ζορζίνιο ακόμη και στην κουβέντα της Χρυσής Μπάλας. Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι που ο Ιταλοβραζιλιάνος μέσος έχει ελπίδες για την κατάκτηση του πιο μεγάλου ατομικού βραβείου του ποδοσφαίρου.

Jorge Luiz Frello Filho, also known as Jorginho: Ballon d’Or contender? We’ve collected some stats that show why this just won’t go away… especially if Italy win on Sunday. [THREAD] pic.twitter.com/j4Bx4zA9Qb — William Hill (@WilliamHill) July 9, 2021

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μετά από εννιά χρόνια η Τσέλσι έφτασε σε τελικό Champions League… Και τελικά η δεύτερη που οι «μπλε» φτάνουν στο… Έβερεστ της Ευρώπης. Αυτή είναι επίσης η πρώτη φορά που η Ιταλία φτάνει σε τελικό Euro μετά από εννιά χρόνια. Και στις δύο ομάδες, ο 29χρονος έχει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

This year, for the first time since 2012, Chelsea reached the Champions League final… and won. This year, for the first time since 2012, Italy reached the final of a major tournament. Jorginho is the man controlling the game for both teams. 🕹 pic.twitter.com/8kuCANTUOm — William Hill (@WilliamHill) July 9, 2021

Δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που θα σου βάλει το γκολ. Δεν είναι ούτε καν αυτός που θα σου φτιάξει ένα γκολ. Αλλά είναι αυτός που θα σε κάνει να φτάσεις κοντά στο γκολ. Ένας παίκτης που γνωρίζει πότε πρέπει να ανεβάσει τον ρυθμό του παιχνιδιού, αλλά και πότε να τον ρίξει.

Η Τσέλσι ήταν η ομάδα η οποία είχε τα περισσότερα clean sheets στο Champions League (9), ενώ κατάφερε να καταγράψει και το καλύτερο παθητικό (4) στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Chelsea kept the most clean sheets (9) and conceded the fewest goals (4) during the 2020/21 Champions League campaign. Jorginho’s screen in front of the back four was a key reason why. 🔐 pic.twitter.com/71n5QdrxEu — William Hill (@WilliamHill) July 9, 2021

Ο Ζορζίνιο είχε περισσότερα επιτυχημένα τάκλιν, ενώ τελείωσε στη δεύτερη θέση με στη κατηγορία με τα κοψίματα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στη διοργάνωση, έχοντας από 26!

In fact, Jorginho made more tackles and interceptions combined than any other player during the 2020/21 Champions League campaign: ▪️ 26 tackles made

▪️ 26 interceptions aLL hE dOeS iS pAss 🤪 pic.twitter.com/qNqTaJrEtx — William Hill (@WilliamHill) July 9, 2021

Με την Ιταλία σε αυτό το Euro, ο Ζορζίνιο έχει τις περισσότερες επαφές με την μπάλα, τα περισσότερα κερδισμένα φάουλ, τις περισσότερες ανακτήσεις της μπάλας, τις περισσότερες μεταβιβάσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων αλλά και τα περισσότερα χιλιόμετρα (στο ρόστερ της Ιταλίας)!

Jorginho for Italy at the 2020 Euros: ▪️ Most touches

▪️ Most fouls won

▪️ Most interceptions

▪️ Most possession won

▪️ Most passes

▪️ Most passes into final ⅓

▪️ Most accurate through balls

▪️ Most distance covered The beating heart of the Azzurri. 💙 pic.twitter.com/FZsCWnwlB6 — William Hill (@WilliamHill) July 9, 2021

Παράλληλα, έχει και τα περισσότερα κοψίματα σε όλο το Euro, καθώς μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να κερδίσει την μπάλα 21 φορές, με τον Καντέ που είναι δεύτερος να έχει ολοκληρώσει τη διοργάνωση με 14!

Most interceptions made at the 2020 Euros: 21 – Jorginho

20

19

18

17

16

15

14 – N’Golo Kanté A step ahead of everyone else. 🔮 pic.twitter.com/XEawGNzmBC — William Hill (@WilliamHill) July 9, 2021

Ακόμη ένας λόγος που κάνει τον Ζορζίνιο να ονειρεύεται Χρυσή Μπάλα, είναι ο Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έβαλε τέλος στο δίπολο Μέσι – Ρονάλντο και μάλιστα ως μέσος, όπως και ο Ζορζίνιο.

Τι είχε κάνει εκείνη τη σεζόν ο Μόντριτς; Είχε κατακτήσει το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ είχε ηττηθεί στον τελικό του Μουντιάλ απέναντι στη Γαλλία…

The last Ballon d’Or winner in a major international tournament year? Luka Modrić. And remember, he didn’t even have to lift the World Cup to claim it. 👀 pic.twitter.com/pjH1S1iGgx — William Hill (@WilliamHill) July 9, 2021

Μάλιστα, ο Ζορζίνιο ήταν και ο πρώτος σκόρερ της Τσέλσι την περασμένη σεζόν στην Premier League με επτά γκολ από την άσπρη βούλα!

Oh, and if that wasn’t enough, a reminder that he was Chelsea’s top goal-scorer in the Premier League last season. Hop. Skip. Jump. Goal. Repeat. 🔂 pic.twitter.com/MuXyWx7Sbb — William Hill (@WilliamHill) July 9, 2021

Μπορεί να μην είναι νούμερο ένα φαβορί. Μπορεί να μην είναι καν στην τριάδα. Ωστόσο μόνο απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει αυτή η τρομερή σεζόν που διανύει ο Ζορζίνιο. Η οποία θα απογειωθεί σε περίπτωση που φτάσει και στην κατάκτηση του Euro με την Ιταλία; Αν το κάνει και αυτό, γιατί να μην έχει θέση στην κουβέντα της Χρυσής Μπάλας;