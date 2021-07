Ο Γιάννης των ρεκόρ: Ξεπέρασε Λεμπρόν και Κόμπι

Έγραψε ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος παίζει… μόνος του απέναντι στους Φοίνιξ Σανς στον δεύτερο τελικό του NBA.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 20 πόντους στην τρίτη περίοδο, κάτι που συνιστά ρεκόρ. Ο Γιάννης κατέχει πλέον το ρεκόρ των περισσότερων πόντων σε μια περίοδο σε ματς τελικών τα τελευταία 25 χρόνια, ξεπερνώντας τον Κόμπι Μπράιαντ και τον Λεμπρόν Τζέιμς που είχαν πετύχει 19 πόντους.

Giannis just recorded the most points (20) in a Finals quarter in the last 25 seasons.

💎 @JewelersMutual pic.twitter.com/xX2EYZ1xKL

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 9, 2021