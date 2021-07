Μπακς: Μόνο τέσσερις ομάδες επέστρεψαν από 0-2 σε τελικούς

Οι Μπακς έχασαν με 118-108 από τους Σανς στο Φοίνιξ και πλέον είναι πίσω στις νίκες με 2-0. Το έργο τους για τον τίτλο μόνο εύκολο δεν είναι, κάτι που φανερώνει και ένα στατιστικό από το παρελθόν. Αυτό που δείχνει πως μόνο τέσσερις ομάδες έχουν καταφέρει να επιστρέψουν ενώ ηττήθηκαν στα δύο πρώτα ματς των τελικών.

Οι τέσσερις που το κατάφεραν ήταν οι Καβαλίερς το 2016, οι Χιτ το 2006, οι Μπλέιζερς το 1977 και οι Σέλτικς το 1969. Θα καταφέρουν και οι Μπακς να μπουν σε αυτό το κλειστό κλαμπ;

Πάντως τα «Ελάφια» έχουν ανατρέψει ένα 2-0 φέτος όταν στα ημιτελικά της περιφέρειας «τούμπαραν» τους Κλίπερς και πήραν την πρόκριση με 4-3, κάνοντας break μάλιστα στο Game 7 της σειράς.

