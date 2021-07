Εστίαση: Μόνο οι εμβολιασμένοι θα μπαίνουν σε εσωτερικούς χώρους

Reopening of restaurants and cafes for the first time since the 3rd of November 2020, after the second nationwide lockdown imposed for the prevention of the Covid-19 virus spread. Athens, on May 5, 2021 / Επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης, έπειτα απο την επιβολή του δεύτερου εθνικού lockdown για τον περιορισμό του Covid-19, στις 3 Νοεμβρίου, 2020. Αθήνα, 3 Μαίου, 2021

Η μετάλλαξη Δέλτα δεν έχει αλλάξει μόνο τον «ρου» της επιδημιολογικής εικόνας στη χώρα, αλλά και το πλάνο της κυβέρνησης σχετικά με τον τρόπο που θα χωριστούν οι εσωτερικοί χώροι στην εστίαση. Κι ενώ το αρχικό πλάνο ήταν να δημιουργηθούν δύο ειδών ταχύτητες στην εστίαση με τους μαγαζάτορες να επιλέγουν αν θα βάλουν μόνο εμβολιασμένους ή και ανεμβολίαστους στα μαγαζιά τους (μικτοί ή χώροι αμιγώς για εμβολιασμένους), φαίνεται πως η αναζωπύρωση της επιδημίας βάζει ξανά στο ντουλάπι το συγκεκριμένο σχέδιο. Πως θα «πρασινίσουν» δάνεια 63 δισ. ευρώ Ανατροπή στο παρά πέντε με την εστίαση Όπως ανέφερε και η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, κατά τη χτεσινή ενημέρωση, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με τα μέτρα στην εστίαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, το σχέδιο άλλαξε στο παρά πέντε και εν τέλει αυτό που προκρίνεται είναι οι ανεμβολίαστοι να αποκλειστούν από τους εσωτερικούς χώρους. Συγκεκριμένα, οι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν ούτε να απολαύσουν το γεύμα τους στο εσωτερικό ενός εστιατορίου ή να πιουν το καφέ τους μέσα στη καφετέρια, ενώ δεν θα έχουν πρόσβαση ούτε στο εσωτερικό των κέντρων διασκέδασης. Μέτρο-μπούσουλας και για το Σεπτέμβρη Και μπορεί το μέτρο αυτό να μην φανεί τόσο σκληρό σε όσους έχουν αποφασίσει να μην κάνουν το εμβόλιο, καθώς το καλοκαίρι παραδοσιακά υπάρχει προτίμηση στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες τα μέτρα που θα ανακοινωθούν κατά πάσα πιθανότητα τη Δευτέρα να αποτελέσουν «μπούσουλα» για τη νέα πραγματικότητα που θα ισχύει από Σεπτέμβρη. Είναι σαφές λοιπόν πως ο αποκλεισμός των ανεμβολίαστων από το εσωτερικό των μαγαζιών έχει ημερομηνία έναρξης, αλλά όχι λήξης. Στην… αντίπερα όχθη, οι εμβολιασμένοι θα έχουν ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δραστηριότητες, έχοντας ως «κάρτα εισόδου» το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους. Μένει να διευκρινιστεί αν η είσοδό τους θα ισχύσει αμέσως μετά τον εμβολιασμό τους ή θα πρέπει να περάσουν και εκεί 14 ημέρες προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος. Πάντως το πιο πιθανό είναι να ισχύσει και εκεί το δεύτερο, όπως γίνεται και στις μετακινήσεις για τα νησιά. Ακόμη ένα ερώτημα είναι το αν θα υπάρχει σύσταση διενέργειας self test στα παιδιά που δεν μπορούν να εμβολιαστούν ακόμη. Φαίνεται πως αυτή η τακτική είναι και η πιο προτιμητέα από όλες από την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας. Μέτρα και παιδιά Ήδη άλλωστε η επιτροπή ζήτησε όσο παιδιά ταξιδεύουν προς τα νησιά ή θέλουν να παρακολουθήσουν κάποιον αγώνα στο γήπεδο να κάνουν self test. Οπότε είναι πολύ πιθανόν να ισχύσει το ίδιο και στην εστίαση, μιας και τα παιδιά μπορούν να κολλήσουν και να μεταδώσουν κανονικά τον ιό, ωστόσο δεν το «περνάνε» σε βαριά μορφή. Την επόμενη εβδομάδα πάντως ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 15-17 ετών. Για το άνοιγμα της πλατφόρμας εμβολιασμού 15- 17 ετών ο κ. Πέτσας παρέπεμψε μεν στις επίσημες ανακοινώσεις που θα γίνουν αλλά ανακοίνωσε ότι «οι παιδίατροι είναι κάποιοι που εμπιστεύεται η ελληνική κοινωνία», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μέσω αυτών θα κλείνονται τα ραντεβού. Υπενθύμισε στο ίδιο σημείο ότι «για να γράψεις το παιδί σου στο σχολείο πρέπει να παρουσιάζεις μια καρτέλα από εμβόλια». Δραματικές εκκλήσεις από τις ΜΕΘ προς τους νέους