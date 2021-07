Φεστιβάλ Καννών 2021: Ο Πολ Βερχόφεν και η νύφη του Ιησού Χριστού

Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Ολλανδού σκηνοθέτη Πολ Βερφόφεν «Benedetta», είναι το κινηματογραφικό γεγονός που σήμερα Παρασκευή αναμένουμε με περιέργεια στο φεστιβάλ των Καννών. Η ταινία, στην οποία σημαντικό ρόλο έχει και η Ελληνίδα ηθοποιός Δάφνη Πατακιά, που παίζει δίπλα στην πρωταγωνίστρια Βιρζινί Εφιρά (στον ρόλο του τίτλου) και την Σαρλότ Ράμπλινγκ, είναι κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Τζούντιθ Σ. Μπράουν «Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy», που γράφτηκε πριν από τριάντα χρόνια και πραγματεύεται την ζωή μιας ομοφυλοφιλης καλόγριας στην Ιταλία των χρόνων της Αναγέννησης.