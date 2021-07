Βενγκέρ: «Δεν έγινε πέναλτι στον Στέρλινγκ»

Η Αγγλία πήρε την πρόκριση στον τελικό του Euro χάρη στο γκολ του Χάρι Κέιν μετά την απόκρουση του Πίτερ Σμάιχελ στο πέναλτι που εκτέλεσε ο επιθετικός των «Τριών Λιονταριών».

Ένα πέναλτι όμως που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις με τον Αρσέν Βενγκέρ να παίρνει θέση και να δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν υπήρχε παράβαση στον Στέρλινγκ ενώ απόρησε μάλιστα και με το VAR.

«Δεν ήταν πέναλτι, δεν καταλαβαίνω γιατί το VAR δεν ζήτησε από τον διαιτητή να δει τη φάση στο μόνιτορ», υποστήριξε στο BeIN Sports ο Βενγκέρ.

«No penalty, I don’t understand why VAR has asked the referee to look at it!»

