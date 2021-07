Police checks citiznes at the port of Piraeus, April 10, 2020. Greece is on the nineteenth day of a strict nationwide lockdown seeking to halt the spread of the COVID-19 infection caused by novel coronavirus, with excursions from the home limited to attending work, buying food, visiting the doctor, walking the dog or going for a solitary jog./ Αστυνομία ελέγχει πολίτες στο λιμάνι του Πειραιά, 10 Απριλίου, 2020. Η Ελλάδα βρίσκεται στην δέκατη ένατη ημέρα επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας επιδιώκοντας να σταματήσει η εξάπλωση της μόλυνσης από τον κοροναϊό COVID-19, με εξαίρεση την έξοδο για και απο το χώρο εργασίας, αγορές τροφίμων, επίσκεψη σε γιατρό και φαρμακείο ή βόλτα κατοικίδιου και προσωπική άσκηση.

Για τα νέα μέτρα που θα ισχύουν αύριο σε εστίαση και χώρους διασκέδασης, καθώς και για το ενδεχόμενο νέου lockdown μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. «Είμαστε στην ίδια βάρκα του ιού και είναι παράλογο να αντιμετωπίζουμε συνεχώς άρνηση. Κανένας μας δεν επέλεξε να συμβεί αυτό», τόνισε με έμφαση στην ΕΡΤ ο κ. Γεωργιάδης αναφορικά με τα νέα μέτρα. Τρικυμία διαρκείας στην αν. Μεσόγειο - Ο ανταγωνισμός των συμμαχιών και ο ρόλος - κλειδί της Τρίπολης Σημείωσε δε ότι όταν έχεις μια πανδημία που επελαύνει πρέπει να βρεις τρόπους να λειτουργήσουν και οι κλειστοί χώροι ώστε να είναι υγειονομικά ασφαλείς, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Γι' αυτό, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, δίνεται η δυνατότητα στους καταστηματάρχες να δηλώσουν σε ειδική πλατφόρμα από την ερχόμενη εβδομάδα, αν η επιχείρησή τους θα είναι αμιγής ή μεικτή, υπογραμμίζοντας πως δεν θα δεχθούν ως υπουργείο να βάλουν περισσότερο κόσμο από το επιτρεπτό, γιατί τότε θα πρέπει να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Δεν υπάρχει ζήτημα γενικού lockdown Ερωτηθείς σχετικά, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα γενικού lockdown από τον Σεπτέμβριο καθώς η οικονομία της χώρας έχει υποστεί μεγάλη ζημιά με τα άλλα lockdown. "Δεν θέλω κανένα περιοριστικό μέτρο γιατί βλάπτουν την οικονομία μας", είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: Τα νησιά που έχουν υψηλό ποσοστό εμβολιασμένων (στο 90%) είναι γεμάτα ενώ όσα έχουν μικρό ποσοστό δεν πάνε καλά στον τουρισμό. Παράλληλα δήλωσε πως όποιος θέλει να εμβολιαστεί, ακόμη και οι νέοι, μπορούν να βρουν εμβόλιο και να το κάνουν πριν πάνε διακοπές. «Οι εμβολιασμένοι είναι περισσότεροι ασφαλείς, γι' αυτούς το καλοκαίρι είναι περίοδος χαλάρωσης. Μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα ως τουρίστες», είπε. Σχετικά με τις επισημάνσεις των ειδικών για αύξηση των κρουσμάτων την ερχόμενη περίοδο, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι όσο και να ξεφύγουν τα κρούσματα, η πίεση στο σύστημα Υγείας, οι ΜΕΘ, αλλά και οι θάνατοι θα αφορούν τους ανεμβολίαστους. Για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι είναι λεπτό ζήτημα, ένα κεφάλαιο είναι η πανδημία και ένα οι ατομικές ελευθερίες, και για το θέμα αυτό θα αποφασίσει η επιτροπή Βιοηθικής. Βιτριολικό σχόλιο για τους αντιεμβολιαστές Καυστικό ήταν το σχόλιο του υπουργού Ανάπτυξης για τους αντιεμβολιαστές και τους αρνητές του κοροναϊού. «Δεν ασχολούμαι με τις ανοησίες του διαδικτύου. Υπάρχει μια παγκόσμια απειλή. Ο ιός. Η μόνη προστασία και ευλογία είναι τα εμβόλια. Αν αρρωστήσει κάποιος ανεμβολίαστος, θα ζητήσει την γνώμη κορυφαίων ειδικών ή του Πετράκου και της Σαμίου;», είπε χαρακτηριστικά. «Οι ανεμβολίαστοι είναι εκτεθειμένοι. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά ένα μεγάλο μέρος τους βγάζει μια ζοφερή τοξικότητα για τους εμβολιασμένους. Βρίζει καταριέται και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Έχετε κάθε δικαίωμα να διαφωνείτε… αλλά δεν έχετε δικαίωμα να εκτοξεύετε κατάρες», κατέληξε. Δέλτα και Δέλτα plus, πόσο επικίνδυνες είναι πια