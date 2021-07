A teenager receives a dose of a vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) as Israel urged more 12- to 15-year-olds to be vaccinated, citing new outbreaks attributed to the more infectious Delta variant, at a Clalit healthcare maintenance organisation in Tel Aviv, Israel June 21, 2021. REUTERS/Amir Cohen

Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τον εθελοντικό εμβολιασμό των εφήβων 15-17 ετών, ενώ την προσεχή Δευτέρα θα δοθούν όλες οι λεπτομέρειες για το πώς θα κλείνονται τα ραντεβού και πώς θα εξασφαλιστεί η συναίνεση των γονέων. «Ασφαλές βήμα προς την κανονικότητα είναι ο εμβολιασμός των εφήβων» είπε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης. Εμβολιασμοί: Προβληματισμός στο Μαξίμου για αρνητές, προνόμια και κοινωνική συνοχή Η ίδια αναφέρθηκε στις περιπτώσεις περιμυοκαρδίτιδας στα παιδιά 12 έως 17 ετών, τις οποίες χαρακτήρισε σπάνιες και ήπιες που δεν αναιρούν το όφελος των εμβολίων. Όπως τόνισε, είναι υπό δημοσίευση πολυκεντρική μελέτη από τις ΗΠΑ. 8 εκατ. δόσεις σε παιδιά Σύμφωνα με την ίδια, είχαν γίνει 8 εκατομμύρια δόσεις σε παιδιά 12 ως 17 ετών και σε 6 εκατ. είχαν δοθεί και οι δύο δόσεις. Καταγράφηκαν 250 περιπτώσεις περιμυοκαρδίτιδας, ποσοστό 1 έως 4% περιπτώσεις ανά 100.000. «Απαιτείται συνεχής επιτήρηση, αλλά οι σπάνιες ήπιες καταστάσεις δεν αναιρούν το όφελος των εμβολίων όπως αναφέρουν και οι ερευνητές» πρόσθεσε. Όπως εξήγησε, παιδιά και έφηβοι έχουν μικρό αλλά υπαρκτό κίνδυνο νόσησης (14,1%), ενώ σπάνια παρουσιάζουν ένα πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο με θνητότητα 1,2%. Η συχνότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο Εξάλλου, διερευνάται και το σύνδρομο post-COVID ενώ δεδομένα δείχνουν ότι η συχνότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο για παιδιά από 12 ως 17 ετών είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από τη συνήθη εποχική γρίπη. «Από τους 204 εφήβους που νοσηλεύτηκαν σε ένα τρίμηνο του 2021, το 70,6% είχε υποκείμενο νόσημα, 31,4% εισήχθη σε ΜΕΘ, και ένα 5% χρειάστηκε διασωλήνωση, δεν σημειώθηκε κανένας θάνατος» εξήγησε. Εκτίμησε, δε, ότι ο εμβολιασμός θα προσέφερε στα παιδιά με υποκείμενο πρόβλημα σημαντικό ποσοστό προστασίας, ενώ και στο ζήτημα της μεταδοτικότητας θα υπήρχαν διαφορές, καθώς οι έφηβοι μεταδίδουν τον ιό ευκολότερα από τα παιδιά και έχουν παρατηρηθεί εξάρσεις που συνδέονται με τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες. Επίσης, υπάρχει και το όφελος της προστασίας των ευάλωτων ατόμων που μπορεί να έχουν μείνει ανεμβολίαστοι και «ίσως να έχουν έμμεση προστασία άτομα του περιβάλλοντός τους που δεν έχουν εμβολιαστεί».