Pedestrians cross a street as Israel rescinds the mandatory wearing of face masks outdoors in the latest return to relative normality, boosted by a mass-vaccination campaign against the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Tel Aviv, Israel April 18, 2021. REUTERS/Amir Cohen

Το Ισραήλ διαπίστωσε σημαντική πτώση του ποσοστού αποτελεσματικότητας του εμβολίου κατά του νέου κοροναϊού των Pfizer και BioNTech όσον αφορά την πρόληψη μολύνσεων, λόγω της εξάπλωσης της παραλλαγής «Δέλτα» και της χαλάρωσης των κυβερνητικών περιορισμών, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, επικαλούμενο νέα έκθεση. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ 2 Μαΐου και 5 Ιουνίου το εμβόλιο είχε ποσοστό αποτελεσματικότητας 94,3%. Από τις 6 Ιουνίου, πέντε ημέρες αφότου η κυβέρνηση χαλάρωσε τους περιορισμούς, μέχρι τις αρχές Ιουλίου, το ποσοστό έπεσε στο 64%. Εμβολιασμοί: Προβληματισμός στο Μαξίμου για αρνητές, προνόμια και κοινωνική συνοχή Παρόμοια μείωση καταγράφηκε στην προστασία έναντι των συμπτωμάτων του κοροναϊού, ανέφερε η έκθεση. Σε περίπτωση σοβαρής μόλυνσης Ωστόσο, η προστασία έναντι της νοσηλείας και των σοβαρών ασθενειών παρέμεινε ισχυρή. Από τις 2 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου, το ποσοστό αποτελεσματικότητας στην πρόληψη της νοσηλείας ήταν 98,2%, σε σύγκριση με το 93% από τις 6 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Παρόμοια μείωση του ποσοστού καταγράφηκε και για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών μεταξύ των ατόμων που είχαν εμβολιαστεί. Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου, δείχνουν ότι πολλά από τα νέα κρούσματα είναι μεταξύ ατόμων που έχουν εμβολιαστεί, ενώ ο αριθμός των σοβαρών περιστατικών αυξάνεται πολύ πιο αργά. Μέχρι τη Δευτέρα, η χώρα είχε σχεδόν 2.600 ενεργά κρούσματα, υπερδιπλάσια από την προηγούμενη εβδομάδα, αν και το υπουργείο είπε ότι μόνο 35 θεωρήθηκαν σοβαρά περιστατικά. Ερχονται περιορισμοί; Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η κυβέρνηση σκέφτεται να επαναφέρει ορισμένους περιορισμούς. Αξιωματούχοι εξετάζουν, επίσης, το ενδεχόμενο να συστήσουν τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά, έχει άλλωστε δηλώσει ότι «πιθανότατα» θα χρειαστεί μια τρίτη δόση του εμβολίου κατά του Covid-19 εντός 12 μηνών από την πλήρη εμβολιασμό. Το Ισραήλ είχε μία από τις πιο αποτελεσματικές εκστρατείες εμβολιασμού στον κόσμο. Περίπου το 57% του γενικού πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο, συμπεριλαμβανομένου του 88% του πληθυσμού άνω των 50 ετών καθώς η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα θεωρείται ότι κινδυνεύει περισσότερο για σοβαρές περιπτώσεις. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στο ΒΗΜΑ: Το νέο βιβλίο και η πολιτική συνθήκη στη σκιά της πανδημίας Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share