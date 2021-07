Minister of Health Vassilis Kikilias along with the Commissioner of Health and Food Safety of the European Union, Stella Kyriakidou, visit the Mega Vaccination Center "Prometheus", the context of the visit of the Commissioner in Athens, Greece on June 22, 2021. / Επίσκεψη του υπουργού υγείας Βασίλη Κικίλια μαζί με την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου στο Mega Εμβολιαστικό Κέντρο «Προμηθέας», το πλαίσιο της επίσκεψης της Επιτρόπου στην Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021.

Η αυτοδιοίκηση και πρόσωπα με επιρροή στις τοπικές κοινωνίες αναλαμβάνουν ενεργότερη συμμετοχή στην προσπάθεια για επιτάχυνση των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού σε περιοχές όπου καταγράφονται χαμηλά ποσοστά. Πόρτα-πόρτα από τους αιρετούς Η κυβέρνηση αποφάσισε να επιστρατεύσει δημάρχους, αντιδημάρχους, προέδρους κοινοτήτων και λοιπούς αιρετούς, καθώς ως γνώστες των τοπικών κοινωνιών, μπορούν ευκολότερα να εντοπίσουν σε ποιες κατηγορίες πολιτών παρατηρούνται ενδοιασμοί έναντι των εμβολίων και σε ποιες περιοχές υπάρχει δυσκολία πρόσβασης των κατοίκων στα εμβολιαστικά κέντρα. Εμβολιασμοί: Προβληματισμός στο Μαξίμου για αρνητές, προνόμια και κοινωνική συνοχή Τον συντονισμό ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις εμβολιαστικές υπηρεσίες ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα ο εμβολιασμός σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας ανέλαβε από τον πρωθυπουργό ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που αποφασίστηκε στη σημερινή ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο εξής θα υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών και των ΟΤΑ, προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή, ώστε να γίνει πιο στοχευμένη η προσπάθεια πειθούς των πολιτών που είναι καχύποπτοι έναντι των εμβολίων. Εκστρατεία σε κάθε συνοικία και γειτονιά Η εκστρατεία αποφασίστηκε να γίνεται σε κάθε συνοικία και γειτονιά ακόμα και πόρτα – πόρτα και θα αφορά όσους πολίτες για διάφορους λόγους δεν έχουν λάβει ακόμη την απόφαση να εμβολιαστούν. Στη συνέχεια, ανάλογα με την κοινωνική ή ηλικιακή ομάδα των ανεμβολίαστων, θα αναλαμβάνουν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από τον διάλογο και την πειθώ να άρουν τους δισταγμούς έναντι των εμβολίων. Ο παπάς και το ποίμνιο Στις περιπτώσεις, για παράδειγμα, που οι λόγοι απροθυμίας είναι θρησκευτικοί, θα προσπαθεί ο τοπικός ιερέας να μεταπείσει το ποίμνιό του. Εάν καταγράφονται χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών σε άτομα νεαρής ηλικίας, το σχετικό έργο θα καλούνται να αναλάβουν άτομα ιδιαίτερα αγαπητά στη νεολαία. Ο δεύτερος άξονας της προσπάθειας αφορά τους πολίτες που είναι θετικοί στον εμβολιασμό, αλλά δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε εμβολιαστικό κέντρο, είτε γιατί μένουν σε δυσπρόσιτες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές είτε γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και εδώ η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης κρίνεται αναγκαία για την στοχευμένη παρουσία των κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ. Όχι AstraZeneca για να αρθούν οι δισταγμοί Για να αρθούν οι δισταγμοί, ο σχεδιασμός είναι οι εμβολιασμοί να γίνονται με τα εμβόλια Pfizer και Johnsons & Johnsons και όχι με το AstraZeneca για το οποίο υπάρχουν διάφορες επιφυλάξεις. Συνεργάτες του κ. Πέτσα ανέφεραν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ήδη ανασχεδιάζουν όλο το πρόγραμμα των ραντεβού και των περιοδειών του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και πλέον οι επαφές του θα επικεντρώνονται στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Πλάνο δράσης Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι περιοχές όπου καταγράφονται χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών, όπως είναι η Πελοπόννησος, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, η Στερεά Ελλάδα και ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Το πλάνο δράσης θα επικαιροποιείται κάθε εβδομάδα με βάση τα στοιχεία με τα ποσοστά εμβολιασμένων ανά δήμο που θα δίνει καθημερινά στη δημοσιότητα ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Στόχος είναι τα ποσοστά των εμβολιασμένων σε όλη τη χώρα να είναι σε υψηλά επίπεδα ώστε έως τα τέλη Αυγούστου να έχει επιτευχθεί το λεγόμενο «τοίχος ανοσίας» έναντι της Covid-19 και των μεταλλάξεων. Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στο ΒΗΜΑ: Το νέο βιβλίο και η πολιτική συνθήκη στη σκιά της πανδημίας